Астон Вилла арендовала у Челси вице-чемпиона мира

"Астон Вилла" объявила об аренде до конца сезона центрального защитника "Челси" Акселя Дисаси.

По информации СМИ, "львы" заплатят "синим" 5 млн фунтов за аренду 26-летнего француза и будут покрывать его полную зарплату.



Дисаси присоединился к "Челси" летом 2023 года, перейдя из "Монако" за 45 млн евро. Контракт Акселя с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне Дисаси отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 17 матчах во всех турнирах.

