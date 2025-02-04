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Астон Вилла арендовала у Челси вице-чемпиона мира
Насыщенное трансферное окно для бирмингенцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" объявила об аренде до конца сезона центрального защитника "Челси" Акселя Дисаси.
По информации СМИ, "львы" заплатят "синим" 5 млн фунтов за аренду 26-летнего француза и будут покрывать его полную зарплату.
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Дисаси присоединился к "Челси" летом 2023 года, перейдя из "Монако" за 45 млн евро. Контракт Акселя с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
В нынешнем сезоне Дисаси отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 17 матчах во всех турнирах.
Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Axel Disasi from Chelsea. pic.twitter.com/bjApaDCMDJ— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 4, 2025
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