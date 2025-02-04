Патрик Доргу о присоединении в Манчестер Юнайтед: Я рад быть здесь

Новичок "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу дал клубному сайту интервью, в котором рассказал, почему выбрал английский клуб и о своих целях.

По словам футболиста сборной Дании, он ждёт возможности поработать с тренером клуба Рубеном Аморимом.

"Это огромный клуб, самый большой клуб в Англии. Я с нетерпением жду возможности поработать с новым менеджером Аморимом. Я чувствую, что это мне очень подходит, поэтому я рад быть здесь. Я слышал о нем только хорошее", - сказал Доргу на официальном сайте клуба.

Датский футболист рассказал о своих амбициях в клубе.

"Сыграть во многих матчах, стать важной частью семьи "Юнайтед" и просто продолжать развиваться, раскрывая свой потенциал", - заявил Доргу.

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Напомним, Патрик Доргу перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Лечче" за 30 млн евро.