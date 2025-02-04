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Легенда Челси назвал свою символическую сборную лучших партнеров

Англия

Нашлось место сразу для четырех экс-игроков "Челси"

Легенда Челси назвал свою символическую сборную лучших партнеров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный итальянский футболист Джанфранко Дзола появился в студии Sky Sports во время трансляции матча, в котором "Челси" обыграл "Вест Хэм" (2:1), и поделился своим списком лучших партнеров по команде.

До перехода в "Челси" в 1996 году Дзола играл рядом с величайшими футболистами во время выступлений за "Наполи", "Парму" и сборную Италии.

В воротах Дзола выбрал легендарного Джанлуиджи Буффона, с которым играл вместе в 1995–1997 годах. Правый фланг обороны занял Лилиан Тюрам, хотя они провели вместе всего четыре месяца в 1997 году. В команду также попал Франко Барези, капитан сборной Италии на ЧМ-1994. Дзола нашел место для Джона Терри, а левый фланг обороны занял Паоло Мальдини.

В полузащите Дзола выбрал Денниса Уайза, Фрэнка Лэмпарда и Роберто Ди Маттео, с которыми играл как на клубном, так и на международном уровне.

В атаке 58-летний итальянец не мог обойтись без Диего Марадоны, с которым он играл в "Наполи" в 1989–1991 годах. Вместе с аргентинцем в нападении присутствуют Роберто Баджо и бразилец Карека.

Напомним, Дзола прославился в Премьер-лиге как один из самых ярких легионеров в истории английского футбола.
За семь лет на "Стэмфорд Бридж" он забил 80 голов и отдал 42 голевые передачи в 312 матчах.

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Источник:
Sky Sports Premier League
Опубликовал: Алина Ерофеева
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