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Журналист раскрыл правду о попытке Арсенала подписать звезду Астон Виллы

Англия

У нападающего были шансы осуществить свою детскую мечту

Журналист раскрыл правду о попытке Арсенала подписать звезду Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн в подкасте для издания The Athletic рассказал детали о попытке лондонского "Арсенала" подписать нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

"Что касается Олли Уоткинса, то "Астон Вилла" дала "Арсеналу" возможность заключить эту сделку или хотя бы начать переговоры между клубами, отталкиваясь от суммы в 60 миллионов фунтов стерлингов. Но "канониры" не были готовы платить такую сумму и предложили около 40 миллионов фунтов. "Вилла" была серьезной, когда говорила о 60 миллионах — за такую сумму они готовы были начать переговоры. Привело бы это к принятию предложения — неизвестно, но дверь была открыта", — сказал Орнштейн в The Athletic FC Podcast.

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Напомним, ранее Уоткинс открыто заявлял о том, что он является поклонником "Арсенала". Возможно, этот трансфер мог стать его переходом мечты, если бы 29-летний англичанин настоял на нем.

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Добавим, что в этом сезоне Олли Уоткинс отыграл 33 матча за "Астон Виллу" во всех турнирах, отметившись 11 голами и 9 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

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Источник:
The Athletic FC Podcast
Опубликовал: Андрей Журба
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