Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После эпопеи с Бражко. Вулверхемптон подписал двух африканских игроков
Без усиления не остались
Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день трансферного окна, 3 февраля, "Вулверхэмптон" объявил о трансферах двух футболистов.
Состав "волков" пополнили зимбабвийский опорник "Реймса" Маршалл Мунетси и буркинийский защитник "Црвены Звезды" Нассер Джига.
Контракт с Мунетси "Вулвз" заключили до 2028-го года, с Джигой - до 2030-го.
Ранее "Вулверхэмптон" был заинтересован в покупке полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.
Our deadline day deals ✍️— Wolves (@Wolves) February 4, 2025
Nasser + Marshall ???? pic.twitter.com/H6kZVjQgxl
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
- Возвращение Виллиана в АПЛ, закупки под Де Дзерби и скитания Жоау Феликса. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Официально: Манчестер Сити оформил трансфер воспитанника Барселоны за 60 млн евро
- Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000