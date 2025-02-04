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После эпопеи с Бражко. Вулверхемптон подписал двух африканских игроков

Англия

Без усиления не остались

После эпопеи с Бражко. Вулверхемптон подписал двух африканских игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день трансферного окна, 3 февраля, "Вулверхэмптон" объявил о трансферах двух футболистов.

Состав "волков" пополнили зимбабвийский опорник "Реймса" Маршалл Мунетси и буркинийский защитник "Црвены Звезды" Нассер Джига.

Контракт с Мунетси "Вулвз" заключили до 2028-го года, с Джигой - до 2030-го.

Ранее "Вулверхэмптон" был заинтересован в покупке полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.

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