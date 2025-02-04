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Марко Асенсио: Счастлив присоединиться к Астон Вилле
Новичок бирмингинцев об аренде в клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Астон Виллы" Марко Асенсио рассказал об эмоциях трансфера в английский клуб.
По словам испанского футболиста, он ждёт возможности внести свой вклад в развитие этого клуба.
"Я действительно счастлив присоединиться к "Астон Вилле". Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие этого клуба, с энтузиазмом и волнением присоединиться к этой команде", - сказал Асенсио.
Также футболист похвалил тренера "бирмингинцев" Унаи Эмери
"Унаи — тренер, которого я знаю уже давно. У него была отличная карьера, он лучший тренер, и я смог попасть сюда благодаря его представлениям о том, как он хочет играть в футбол.
Мне это нравится, это идеально мне подходит, и он действительно важный человек для меня, поэтому я здесь", - сказал нападающий.
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Напомним, что Марко Асенсио вторую часть сезона 2024/25 проведёт в аренде в "Астон Вилле".
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