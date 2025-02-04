Марко Асенсио: Счастлив присоединиться к Астон Вилле

Новичок "Астон Виллы" Марко Асенсио рассказал об эмоциях трансфера в английский клуб.

По словам испанского футболиста, он ждёт возможности внести свой вклад в развитие этого клуба.

"Я действительно счастлив присоединиться к "Астон Вилле". Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие этого клуба, с энтузиазмом и волнением присоединиться к этой команде", - сказал Асенсио.

Также футболист похвалил тренера "бирмингинцев" Унаи Эмери

"Унаи — тренер, которого я знаю уже давно. У него была отличная карьера, он лучший тренер, и я смог попасть сюда благодаря его представлениям о том, как он хочет играть в футбол.

Мне это нравится, это идеально мне подходит, и он действительно важный человек для меня, поэтому я здесь", - сказал нападающий.