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Марко Асенсио: Счастлив присоединиться к Астон Вилле

Англия

Новичок бирмингинцев об аренде в клуб

Марко Асенсио: Счастлив присоединиться к Астон Вилле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новичок "Астон Виллы" Марко Асенсио рассказал об эмоциях трансфера в английский клуб.

По словам испанского футболиста, он ждёт возможности внести свой вклад в развитие этого клуба.

"Я действительно счастлив присоединиться к "Астон Вилле". Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие этого клуба, с энтузиазмом и волнением присоединиться к этой команде", - сказал Асенсио.

Также футболист похвалил тренера "бирмингинцев" Унаи Эмери

"Унаи — тренер, которого я знаю уже давно. У него была отличная карьера, он лучший тренер, и я смог попасть сюда благодаря его представлениям о том, как он хочет играть в футбол.

Мне это нравится, это идеально мне подходит, и он действительно важный человек для меня, поэтому я здесь", - сказал нападающий.

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Напомним, что Марко Асенсио вторую часть сезона 2024/25 проведёт в аренде в "Астон Вилле".

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Астон Вилла (Бирмингем) Марко Асенсио
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Владислав Прийменко
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