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Мареска - после 2:1 с Вест Хэмом: Меня не беспокоят ошибки, это наш стиль игры
Толерантный специалист
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска дал комментарий после победы над "Вест Хэмом" (2:1) в 24 туре чемпионата Англии.
"Это был сложный матч, особенно в психологическом плане. Когда "Вест Хэм" приезжает сюда отсиживаться с 10 игроками по линии мяча, это нелегко. Нужно быть психологически сильным и терпеливым.
В первом тайме у нас было более 10 ударов. У нас были явные шансы в первом тайме, но, к сожалению, мы не попали в створ. С некоторыми заменами игра полностью изменилась. В целом, мы полностью заслужили победу.
Меня не беспокоят ошибки, это наш стиль игры. Иногда случаются ошибки в защите. Ошибка вратаря, девятый номер не попадает в ворота. Это футбол. Такое случается. Главное — продолжать.
Мы все еще сражаемся за топ-4. Надеюсь, сможем оставаться в гонке до конца. Участвовать в такой борьбе в феврале – это важная заявка", – приводит слова Марески BBC.
В текущем сезоне "Челси" занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ.
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