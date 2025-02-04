Футбол без конфликтов не бывает: громкие противостояния звезд и тренеров

Конфликты — неотъемлемая часть нашей жизни. На ежедневной основе мы встречаем людей, которые хронически недовольны происходящим вокруг и пытаются передать свое испорченное настроение окружающим. Конечно, это происходит и в футболе. Проведя небольшое расследование, я обнаружил, что отдельные личности регулярно оказываются в заголовках, связанных с конфликтами. Ярким примером является Жозе Моуринью. Где бы ни находился португалец, он всегда найдет жертву и причину для разногласий. Также часто в подобных сюжетах фигурирует "Манчестер Юнайтед". С него мы и начнем, ведь тренер в команде появился, а проблемы остались прежними.

Рубен Аморим против Маркуса Рашфорда

Когда Рубен Аморим сменил Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" в ноябре, были надежды, что он поможет Маркусу Рашфорду вернуть свою лучшую форму. Однако всё произошло с точностью до наоборот. Англичанин перестал попадать в основной состав и получил порцию критики от нового тренера. Основные претензии касались его физической формы, питания и, конечно же, характера.

После победы над "Фулхэмом" (1:0) 26 января Аморим даже пошутил, что скорее выпустил бы на поле 63-летнего тренера вратарей "Юнайтед" Жорже Витала, чем поставил Рашфорда в стартовый состав. И теперь, наконец-то, Маркус нашёл новый клуб, где, возможно, конфликты прекратятся… но это не точно.

Жозе Моуринью против Поля Погба

Сначала их отношения казались идеальными. В первые месяцы после возвращения Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" за рекордную сумму его взаимодействие с Жозе Моуринью выглядело тёплым и дружеским. Однако уже в сезоне-2017/18 всё начало рушиться.В начале следующего сезона Моуринью лишил Погба статуса вице-капитана. Это решение стало следствием множества конфликтов, кульминация которых произошла в сентябре 2018 года, когда камеры зафиксировали их жесткую перепалку на тренировке.

Вскоре Моуринью был уволен, но их противостояние на этом не закончилось. В апреле 2021 года, когда португалец уже тренировал "Тоттенхэм", Погба резко высказался о нём в интервью:

"Сначала у меня были отличные отношения с Моуринью. Все это видели. А на следующий день ты не понимаешь, что произошло. Это было странно, и даже я сам не могу объяснить".

Моуринью не остался в стороне и ответил:

"Мне абсолютно всё равно, что он говорит. Это меня вообще не интересует".

В этом весь Жозе. И нельзя сказать, что он специально ищет конфликты — скорее, они сами его находят. Некая аура напряжения постоянно витает вокруг тренера, а его острые фразы неизменно вызывают резонанс.

Пеп Гвардиола против Златана Ибрагимовича

Этот инцидент можно назвать одним из самых масштабных конфликтов в истории футбола. На бумаге трансфер Златана Ибрагимовича в "Барселону" в 2009 году должен был сделать команду Пепа Гвардиолы еще сильнее. В первой половине сезона швед действительно был великолепен, и сам Гвардиола позже признал, что Ибра отлично вписался в систему.

Но затем их отношения резко испортились. Ибрагимович никогда не чувствовал себя комфортно в "Барсе", считая атмосферу клуба слишком строгой, почти "школьной", где все беспрекословно следовали указаниям тренера, которого он саркастически называл "Философом". Златан — уверенный в себе человек, который знает свое место как на поле, так и в жизни.

Окончательный разрыв произошел, когда Гвардиола сместил Ибрагимовича на вторые роли, сделав ставку на Лионеля Месси в качестве "ложной девятки". Это вывело шведа из себя, и он начал устраивать истерики, после чего их сотрудничество стало невозможным. Ибра даже обвинял тренера в том, что у того "нет яиц" и что он "обделался" перед Жозе Моуринью, когда "Барселона" встречалась с "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов.

Хотя Гвардиола отказался подливать масло в огонь, Ибрагимович никогда не упускал случая обвинить бывшего наставника в том, что именно из-за него он провёл на "Камп Ноу" всего один сезон, после чего вернулся в "Сан-Сиро", но уже в качестве игрока "Милана". Пеп сделал всё правильно, ведь команда важнее, и если один футболист может разрушить систему, его нужно убирать.

"Проблема была не во мне, а в нём, и он так и не смог с этим смириться", — заявил позже швед. — "Я не знаю, что у него было против меня".

Эрик тен Хаг против Джейдона Санчо

"Манчестер Юнайтед" долго добивался подписания Джейдона Санчо и, наконец, в июле 2021 года заплатил "Боруссии" Дортмунд за него 74 миллиона фунтов ($92 млн). Это были огромные деньги, и все ожидали, что в команде появится звезда, вокруг которой будет строиться игра. Однако в АПЛ англичанин так и не смог оправдать свою высокую цену. Он не заиграл ни при Оле Гуннаре Сульшере, ни при Ральфе Рангнике, а при Эрике тен Хаге его карьера в "Юнайтед" окончательно рухнула.

После того как в сезоне-2022/23 он пропустил значительную часть матчей из-за "психологических и физических проблем", оставалась надежда, что в следующем сезоне он сможет вернуться на прежний уровень. Однако ситуация только ухудшилась: 3 сентября 2024 года Санчо не попал даже в заявку на матч против "Арсенала" (1:3). После игры Тен Хаг объяснил, что это связано с его выступлениями на тренировках. Однако 23-летний футболист не стал молчать и ответил тренеру в соцсетях.

"Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить обо мне неправду. На этой неделе я очень хорошо проявил себя на тренировках. Думаю, тут есть другие причины, о которых я не хочу говорить. Я уже давно стал козлом отпущения, и это несправедливо", — написал Санчо в посте, который фактически поставил точку в его карьере на "Олд Траффорд".

14 сентября "Манчестер Юнайтед" объявил, что Санчо будет тренироваться отдельно от основной команды "до урегулирования дисциплинарного вопроса". Однако он так и не вышел на поле при Тен Хаге. Футболист отказался извиняться за свои слова, поэтому остаток сезона-2023/24 провёл в аренде в "Боруссии", а следующим летом перешёл в "Челси" на условиях обязательного выкупа.

Жозе Моуринью против Люка Шоу

Завершает "коллекцию" конфликтов Моуринью его долгосрочное противостояние с Люком Шоу в "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то что защитник регулярно выходил на поле при Жозе, он неоднократно подвергался публичной критике со стороны тренера.

После 25-минутного выхода на замену в матче против "Эвертона" (1:1) в апреле 2017 года Моуринью заявил, что Шоу играл "его мозгом", намекая, что во время встречи буквально подсказывал ему все тактические решения с бровки. Спустя несколько дней португалец усомнился в "сосредоточенности и амбициях" игрока, добавив, что тот "сильно уступает" другим левым защитникам "Юнайтед" на тот момент.

Даже после увольнения из "МЮ" Моуринью продолжал критиковать Шоу, в частности, раскритиковав его исполнение стандартов, когда работал экспертом на телевидении. В 2021 году сам англичанин так вспоминал их непростые отношения:

"Во многом он был прав в своих методах, думаю, многие в клубе с этим согласятся. Наши отношения были далеки от идеальных, это было очевидно. Но одно точно: он сделал меня намного сильнее в психологическом плане. Этот период я запомню именно так — как испытание на ментальную стойкость". "При Оле Гуннаре Сульшере я чувствовал себя частью команды, а при Жозе — нет. Оле верил в меня, он давал мне уверенность. Я всегда знал, что хорошие времена вернутся. Мне пришлось пройти через многое, но я стал сильнее".

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