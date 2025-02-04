Они такого не ждали. Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды

Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды.

Местный паб предлагал бокал "пенного" за каждый забитый мяч "лесников". Один из пользователей показал, что из этого вышло.

"Когда матч закончился 7:0, но после преодоления шока, любящая Форест семья сказала, что они счастливы вызывать улыбки на лицах фанатов", - написали пользователи.

Бар поделился сторис.

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После этого матча "Ноттингем" поднялся на третье место в турнирной таблице с 47-ю баллами.