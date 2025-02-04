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Они такого не ждали. Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды

Англия

Остановитесь!. – так думали владельцы

Они такого не ждали. Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды.

Местный паб предлагал бокал "пенного" за каждый забитый мяч "лесников". Один из пользователей показал, что из этого вышло.

"Когда матч закончился 7:0, но после преодоления шока, любящая Форест семья сказала, что они счастливы вызывать улыбки на лицах фанатов", - написали пользователи.

Бар поделился сторис.

Они такого не ждали. Один из пабов Ноттингема предлагал бесплатное пиво за каждый гол команды - изображение 1
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После этого матча "Ноттингем" поднялся на третье место в турнирной таблице с 47-ю баллами.

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Ноттингем Форест
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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