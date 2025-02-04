Феномен сегодняшней АПЛ. Ноттингем Форест и его герои

АПЛ всегд была багата на сенсации - отрицательные и положительные. Сезон 2024/2025 не исключение. "Манчестер Сити", действующий чемпион Англии несколько лет подряд, сегодня стремительно падает вниз. И если вначале сезона еще кто-то ожидал от Пепе Гвардиолы и его команды исправления ситуации, то второго февряля разгромному поражению от "Арсенала" (5:1) мало кто удивился. Как бы "небесно-голубым" не остаться без путевки в еврокубковые турниры на следующий сезон... На ряду с отрицательной сенсацией есть, конечно, и положительная - "Ноттингем Форест". "Лесники" внезапно взлетели вверх, повторяя подвиг "Лестера", который в 2016 году стал чемпионом АПЛ. "Форесту" до чемпионства не дотянуться. Но.. третье место в турнирной таблице после 17-го - это, однозначно, сенсация.

Дарили экипировку "Арсеналу" и "Эвертону", помогали выжить "Брайтону"

"Ноттингем Форест" - один из самых старейших футбольных клубов. Свой первый матч "лесники" провели в 1865 году, выйдя на поле в красной форме, которая, по мнению игроков олицетворяла борьбу за права рабочих. А кумиром футболистов был Джузеппе Гарибальди. Спортивная база клуба расположилась рядом с Шервудским лесом. Отсюда и пошло название "лесники из Ноттингема", то есть "Ноттингем Форест". "Лесники" быстро завоевали любовь английских болельщиков не только благодаря футболу. "Форест" подставлял плечо поддержки многим клубам-новичкам. В 1886 году в стенах артиллерийского завода в Лондоне начала зарождаться новая английская команда "Арсенал". В знак солидарности рабочие "Ноттингем Форест" подарили новичкам свою красную форму. Позже лондонский клуб добавил белые вставки. Дарил "Форест" и "Эвертону" футбольную экипировку. А "Брайтон" сохранил свое футбольное поле вначале 20-го века исключительно благодаря помощи "лесников".

Путь "Фореста" был нелегким. Клуб стал чемпионом Англии в сезоне 1977/1978. Следующий сезон завершил на втором месте. И медленно начал падать вниз.

"Ноттингем Форест", который дважды становился Обладателем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), Обладателем Суперкубку УЕФА (1979), финалистом Межконтинентального кубка (1980) в 2005 году оказался в третьем дивизионе. В 2007 году Колин Колдервуд (главный тренер на тот момент) вернул "лесников" в Чемпионшип. В первые пять месяцев "Форест" терпел поражение за поражением. Колдервуда уволили. И началась тренерская чехарда.

Постоянные перемены не приносили желаемого результата. Напротив, "лесникам" становилось все сложнее удерживать позиции в Чемпионшипе. В 2012 году клуб приобрели катарские бизнесмены. Появился лучик надежды. Но быстро погас. С 14-го места "Форест" упал на 21-е.

В 2017 году "Ноттингем Форест" приобрел греческий бизнесмен (владелец газет, заводов, пароходов и греческого ФК "Олимпиакос") Эвангелос Маринакис, которого обвиняли в контрабанде героина и договорных матчах. Почему скандальный бизнесмен решил вложить деньги не в один из клубов АПЛ, которые остро нуждаются в финансовых вливаниях, а в "лесников" из Чемпионшипа, занимающих 21-е место в турнирной таблице (на тот момент)? Все просто. Маринакис учился в Англии, когда "Форест" занимал неплохие позиции в английском футболе. Жить в Англии и не влюбиться в игру номер один практически нереально. Молодой студент регулярно посещал футбольные матчи и болел за "Ноттингем Форест".

Нельзя сказать, что греческий бизнесмен смог исправить все мгновенно. У "Фореста" был очень сложный период, когда командой руководил Кристофер Хьютон. Иногда казалось, что команда не выдержит гонки за чемпионство в Чемпионшип и вновь больно ударится о зону вылета. Бесконечные разборки между тренером и футболистами в раздевалке и отрицательный результат заставили Маринакиса снова менять коуча. пост главного тренера занял Стив Купер. Валлийский специалист наконец-то совершил чудо. Через пять лет "Форест" вернулся в АПЛ. Но выяснилось, что Купер не готов к борьбе в АПЛ. Казалось, еще чуть-чуть и "Форест" вновь вернется в Чемпионшип. В декабре 20223 года Маринакис уволил Купера и нашел нового главного тренера в лице Нуну Эшпириту Санту.

Без яркой карьеры игрока, но с большими амбициями тренера

Сегодня вспоминается сенсация сезона 2015/2016 - "Лестер" с Клаудио Раньери стал чемпионом АПЛ. Зимой 2016 никто и предположить не мог, что "лисы" дойдут до финального свистка сезона на первой позиции. И это после 14-го места в предыдущем сезоне. В 2025 году "Ноттингем Форест" с Нуну Эшпириту Санту чем-то похож на "Лестер". Только чемпионский титул им не светит. А вот путевка в Лигу чемпионов - скорее всего, да. А ведет "лесников" специалист, который не может похвастаться выдающейся карьерой футболиста. Португальский голкипер играл очень мало. Чаще сидел на скамейке запасных в ожидании своего звездного часа. Иногда такие минуты наступали. В 2004 году, будучи футболистом "Порту", заменил голкипера в финальном матче ("Порту" - "Онсе Кальдас") за Межконтинентальный кубок. В серии пенальти португалец отразил два удара из девяти и помог своей команде взять кубок. Пожалуй, это единственный звездный момент в карьере Нуну, как игрока.

После завершения карьеры игрока Нуну остался в футболе и начал реализовывать себя, как тренер. Пожалуй, эта глава его профессиональной деятельности выглядит гораздо лучше. Первый тренерский опыт Нуну получил в португальской "Риу Аве" (2012-2014). В сезоне 2012/2013 команда дошла до финала Кубка Португалии, где уступила "Бенфике" и до финала Кубка лиги, где тоже проиграла все той же "Бенфике". Второй сезон уже был не столь успешным.

Нуну покинул "Риу Аве" и подписал контракт с испанской "Валенсией". Стартовал португальский специалист в Ла Лиге достаточно уверенно. По итогам сезона 2014/2015 "Валенсия" заняла четвертое место. Однако в первой половине следующего сезона Нуну и его команда не показали тот результат, на который рассчитывали болельщики. Руководство клуба отправило португальца в отставку.

Еще один сезон Нуну провел в "Порту". А в 2017 году Нуну резко изменил географию своей тренерской карьеры - приехал в Англию. Португалец возглавил "Вулверхэмптон", который на тот момент выступал в Чемпионшипе. Через год Нуну подарил радость болельщикам и вернул клуб в АПЛ. Два следующих сезона "Вулверхэмптон" с португальцем занимал седьмое место, но третий сезон оказался не столь удачным. 13-е место и отставка тренера.

Следующая остановка Нуну - "Тоттенхэм". Еще более неудачная. Четыре месяца, минимальное количество очков в АПЛ и отставка.

После Англии Нуну отправился в солнечную Саудовскую Аравию. Возглавил "Аль-Иттихад". С португальцем клуб взял чемпионский титул и Суперкубок страны. Летом 2023 года в клуб приехали звезды европейского футбола, включая Карима Бензема, с которым у Нуну возник конфликт. Тренер обратил внимание француза на то, что время от времени он не проявляет должного трудолюбия на поле. Спор между тренером и футболистом плюс неудовлетворительный результат команды на старте сезона завершился отставкой Нуну.

Через месяц Нуну вернулся в Англию и возглавил "Ноттингем Форест". С декабря 2023 года по май 2024 года ничего сверхестественного в "Форесте" не произошло - 17-е место в АПЛ.

Новый "Форест"

Все закрутилось летом 2024 года, когда в команду пришли новые игроки. "Форест" приобрел 11 футболистов. На первый взгляд много. Но если посмотреть внимательно, пополнение вполне удачное. Нуну вместе с руководством клуба укрепил каждую позицию и сбалансировал команду.

В первых трех турах, можно было бы сказать, что "лесникам" повезло. Ничья с "Борнмутом" (1:1), победа над "Саутгемптоном" (0:1) и ничья с "Вулверхэмптоном". Но четвертый матч произвел неизгладимое впечатление. "Форест" не позволил взять очки в матче "Ливерпулю", выиграв с минимальным счетом 0:1.

Это уже точно была заявка на борьбу за лучшие места в турнирной таблице АПЛ. Нуну построил игру так, что даже Салах не смог прорваться к воротам Матца Селса. На пути египтянина стоял Морено, Миленкович, Айна. В перерыве Нуну провел замены, которые и поставили точку в матче на 72-й минуте - Алиссон вынимал мяч из сетки своих ворот. Защита "Фореста" была прекрасна. В этот вечер болельщики "Ливерпуля" увидели горячее желание своей команды забить, но при этом ее атака показала один из самых низких показателей по ожидаемым голам. После матча с "Ливерпулем" никто больше не собирался спорить со словами Маринакиса: "Форест" в числе больших клубов. Мы будем продолжать выходить на поле как претенденты на высокие места в АПЛ".



Герои "Фореста"

В "Форесте" Нуну отошел от своей любимой схемы в пять защитников (так играл "Вулверхэмптон" при португальце). Сегодня тренер выставляет четыре защитника. Центрбеки - Миленкович, прекрасно играющий без мяча и Мурилло, техничный фокусник. На флангах Айна и Морено, которые способны рвануть вперед и разогнать атаку команды.

На острие атаки у "Фореста" всегда выходит 33-летний Крис Вуд, которому наконец-то удалось реанимировать свои качества нападающего. Последний сезон, когда Вуд много забивал - 2020/2021("Бернли", 12 голов). Не очень современный оборонительный стиль Нуну активировал атакующие способности Вуда в "Форесте" еще в прошлом сезоне. В нынешнем Крис уже наколотил 17 голов и занимает четвертое место среди бомбардиров. Крис имеет фантастическое голевое чутье, умеет найти пространство в штрафной соперника и оформить гол из ничего. После 24-х туров АПЛ новозеландец отстает от Мохаммеда Салаха на четыре гола, а от Эрлинга Холанда на два. Криса можно смело назвать неожиданностью среди бомбардиров АПЛ в нынешнем сезоне.

По сравнению с прошлыми сезонами Нуну значительно улучшил качество стандартов. И все благодаря двум игрокам - Уорд-Проуза прекрасно подает, Миленкович виртуозно выигрывает верховую борьбу благодаря своему росту 195 см.

Стоит отметить и Эллиота Андерсона, который великолепно вписался в состав "Фореста". Клуб приобрел англичанина летом 2024 года за 40 млн евро. Кроме того, что Элиот является ключевым игроком, который создает предголевые моменты, полузащитник отлично отрабатывает и в обороне (второй по количеству отборов в "Форесте").

Нашел своего тренера и свою команду воспитанник "Челси" - Каллум Хадсон-Одои. 24-летний вингер постоянно пребывал в статусе "одного из самых перспективных молодых футболистов Англии". Но заявить о себе громко не удавалось. "Челси" отдавал вингера в аренду в "Байер". В Бундеслиге у игрока не сложилось, как и в "Челси". Все шло к тому, что Каллум превратится в среднего футболиста какого-нибудь аутсайдера АПЛ или другого европейского чемпионата. Однако "Форест" и Нуну вернули англичанина к жизни. Лидер атакующих действий "Фореста", лидер по количеству ключевых передач. Большинство атак "лесников" строится именно через Каллума.

Какая команда может претендовать на высокие результаты без хорошего голкипера? Никакая. "Форест" может похвастаться 32-летним Матцем Селсем. Сегодня бельгиец занимает первое место среди голкиперов АПЛ по количеству сухих матчей - 10. У Пикфорда ("Эвертон") - 9, Райи ("Арсенал") - 8, Санчеса ("Челси") -4, Аллисона ("Ливерпуль") - 7.



Один из главных козырей "Фореста" - Нуну научил атакующий состав умело защищаться. Коуч добился прекрасного результата, требуя от футболистов отдавать на тренировках и во время матчей все силы и еще немного больше. Конечно, случиться может что угодно. "Форесту" не хватит сил бороться за место под солнцем и завершить сезон на третьем месте. Но может быть и второй вариант. Споткнется "Арсенал", который опережает "лесников" сегодня всего на три очка и отойдет в сторону, пропустив на второе место "Форест". Почему бы и нет?

В любом случае, сегодня "Ноттингем Форест" - сенсация сезона 2024/2025 с очень интересным футболом, претендующая на путевку в еврокубки. И это после такого длительного путешествия по второй и третьей лигах Англии.