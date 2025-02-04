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Феномен сегодняшней АПЛ. Ноттингем Форест и его герои

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Грек-мафиози, экс-голкипер неудачник, реанимирующий свою карьеру нападающий.

Феномен сегодняшней АПЛ. Ноттингем Форест и его герои

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Юлия Охрименко Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ всегд была багата на сенсации - отрицательные и положительные. Сезон 2024/2025 не исключение. "Манчестер Сити", действующий чемпион Англии несколько лет подряд, сегодня стремительно падает вниз. И если вначале сезона еще кто-то ожидал от Пепе Гвардиолы и его команды исправления ситуации, то второго февряля разгромному поражению от "Арсенала" (5:1) мало кто удивился. Как бы "небесно-голубым" не остаться без путевки в еврокубковые турниры на следующий сезон... На ряду с отрицательной сенсацией есть, конечно, и положительная - "Ноттингем Форест". "Лесники" внезапно взлетели вверх, повторяя подвиг "Лестера", который в 2016 году стал чемпионом АПЛ. "Форесту" до чемпионства не дотянуться. Но.. третье место в турнирной таблице после 17-го - это, однозначно, сенсация.

Дарили экипировку "Арсеналу" и "Эвертону", помогали выжить "Брайтону"

"Ноттингем Форест" - один из самых старейших футбольных клубов. Свой первый матч "лесники" провели в 1865 году, выйдя на поле в красной форме, которая, по мнению игроков олицетворяла борьбу за права рабочих. А кумиром футболистов был Джузеппе Гарибальди. Спортивная база клуба расположилась рядом с Шервудским лесом. Отсюда и пошло название "лесники из Ноттингема", то есть "Ноттингем Форест". "Лесники" быстро завоевали любовь английских болельщиков не только благодаря футболу. "Форест" подставлял плечо поддержки многим клубам-новичкам. В 1886 году в стенах артиллерийского завода в Лондоне начала зарождаться новая английская команда "Арсенал". В знак солидарности рабочие "Ноттингем Форест" подарили новичкам свою красную форму. Позже лондонский клуб добавил белые вставки. Дарил "Форест" и "Эвертону" футбольную экипировку. А "Брайтон" сохранил свое футбольное поле вначале 20-го века исключительно благодаря помощи "лесников".

Путь "Фореста" был нелегким. Клуб стал чемпионом Англии в сезоне 1977/1978. Следующий сезон завершил на втором месте. И медленно начал падать вниз.
"Ноттингем Форест", который дважды становился Обладателем Кубка европейских чемпионов (1979, 1980), Обладателем Суперкубку УЕФА (1979), финалистом Межконтинентального кубка (1980) в 2005 году оказался в третьем дивизионе. В 2007 году Колин Колдервуд (главный тренер на тот момент) вернул "лесников" в Чемпионшип. В первые пять месяцев "Форест" терпел поражение за поражением. Колдервуда уволили. И началась тренерская чехарда.

Постоянные перемены не приносили желаемого результата. Напротив, "лесникам" становилось все сложнее удерживать позиции в Чемпионшипе. В 2012 году клуб приобрели катарские бизнесмены. Появился лучик надежды. Но быстро погас. С 14-го места "Форест" упал на 21-е.

В 2017 году "Ноттингем Форест" приобрел греческий бизнесмен (владелец газет, заводов, пароходов и греческого ФК "Олимпиакос") Эвангелос Маринакис, которого обвиняли в контрабанде героина и договорных матчах. Почему скандальный бизнесмен решил вложить деньги не в один из клубов АПЛ, которые остро нуждаются в финансовых вливаниях, а в "лесников" из Чемпионшипа, занимающих 21-е место в турнирной таблице (на тот момент)? Все просто. Маринакис учился в Англии, когда "Форест" занимал неплохие позиции в английском футболе. Жить в Англии и не влюбиться в игру номер один практически нереально. Молодой студент регулярно посещал футбольные матчи и болел за "Ноттингем Форест".

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Нельзя сказать, что греческий бизнесмен смог исправить все мгновенно. У "Фореста" был очень сложный период, когда командой руководил Кристофер Хьютон. Иногда казалось, что команда не выдержит гонки за чемпионство в Чемпионшип и вновь больно ударится о зону вылета. Бесконечные разборки между тренером и футболистами в раздевалке и отрицательный результат заставили Маринакиса снова менять коуча. пост главного тренера занял Стив Купер. Валлийский специалист наконец-то совершил чудо. Через пять лет "Форест" вернулся в АПЛ. Но выяснилось, что Купер не готов к борьбе в АПЛ. Казалось, еще чуть-чуть и "Форест" вновь вернется в Чемпионшип. В декабре 20223 года Маринакис уволил Купера и нашел нового главного тренера в лице Нуну Эшпириту Санту.

Без яркой карьеры игрока, но с большими амбициями тренера

Сегодня вспоминается сенсация сезона 2015/2016 - "Лестер" с Клаудио Раньери стал чемпионом АПЛ. Зимой 2016 никто и предположить не мог, что "лисы" дойдут до финального свистка сезона на первой позиции. И это после 14-го места в предыдущем сезоне. В 2025 году "Ноттингем Форест" с Нуну Эшпириту Санту чем-то похож на "Лестер". Только чемпионский титул им не светит. А вот путевка в Лигу чемпионов - скорее всего, да. А ведет "лесников" специалист, который не может похвастаться выдающейся карьерой футболиста. Португальский голкипер играл очень мало. Чаще сидел на скамейке запасных в ожидании своего звездного часа. Иногда такие минуты наступали. В 2004 году, будучи футболистом "Порту", заменил голкипера в финальном матче ("Порту" - "Онсе Кальдас") за Межконтинентальный кубок. В серии пенальти португалец отразил два удара из девяти и помог своей команде взять кубок. Пожалуй, это единственный звездный момент в карьере Нуну, как игрока.

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После завершения карьеры игрока Нуну остался в футболе и начал реализовывать себя, как тренер. Пожалуй, эта глава его профессиональной деятельности выглядит гораздо лучше. Первый тренерский опыт Нуну получил в португальской "Риу Аве" (2012-2014). В сезоне 2012/2013 команда дошла до финала Кубка Португалии, где уступила "Бенфике" и до финала Кубка лиги, где тоже проиграла все той же "Бенфике". Второй сезон уже был не столь успешным.

Нуну покинул "Риу Аве" и подписал контракт с испанской "Валенсией". Стартовал португальский специалист в Ла Лиге достаточно уверенно. По итогам сезона 2014/2015 "Валенсия" заняла четвертое место. Однако в первой половине следующего сезона Нуну и его команда не показали тот результат, на который рассчитывали болельщики. Руководство клуба отправило португальца в отставку.

Еще один сезон Нуну провел в "Порту". А в 2017 году Нуну резко изменил географию своей тренерской карьеры - приехал в Англию. Португалец возглавил "Вулверхэмптон", который на тот момент выступал в Чемпионшипе. Через год Нуну подарил радость болельщикам и вернул клуб в АПЛ. Два следующих сезона "Вулверхэмптон" с португальцем занимал седьмое место, но третий сезон оказался не столь удачным. 13-е место и отставка тренера.

Следующая остановка Нуну - "Тоттенхэм". Еще более неудачная. Четыре месяца, минимальное количество очков в АПЛ и отставка.

После Англии Нуну отправился в солнечную Саудовскую Аравию. Возглавил "Аль-Иттихад". С португальцем клуб взял чемпионский титул и Суперкубок страны. Летом 2023 года в клуб приехали звезды европейского футбола, включая Карима Бензема, с которым у Нуну возник конфликт. Тренер обратил внимание француза на то, что время от времени он не проявляет должного трудолюбия на поле. Спор между тренером и футболистом плюс неудовлетворительный результат команды на старте сезона завершился отставкой Нуну.

Через месяц Нуну вернулся в Англию и возглавил "Ноттингем Форест". С декабря 2023 года по май 2024 года ничего сверхестественного в "Форесте" не произошло - 17-е место в АПЛ.

Новый "Форест"

Все закрутилось летом 2024 года, когда в команду пришли новые игроки. "Форест" приобрел 11 футболистов. На первый взгляд много. Но если посмотреть внимательно, пополнение вполне удачное. Нуну вместе с руководством клуба укрепил каждую позицию и сбалансировал команду.

В первых трех турах, можно было бы сказать, что "лесникам" повезло. Ничья с "Борнмутом" (1:1), победа над "Саутгемптоном" (0:1) и ничья с "Вулверхэмптоном". Но четвертый матч произвел неизгладимое впечатление. "Форест" не позволил взять очки в матче "Ливерпулю", выиграв с минимальным счетом 0:1.

Это уже точно была заявка на борьбу за лучшие места в турнирной таблице АПЛ. Нуну построил игру так, что даже Салах не смог прорваться к воротам Матца Селса. На пути египтянина стоял Морено, Миленкович, Айна. В перерыве Нуну провел замены, которые и поставили точку в матче на 72-й минуте - Алиссон вынимал мяч из сетки своих ворот. Защита "Фореста" была прекрасна. В этот вечер болельщики "Ливерпуля" увидели горячее желание своей команды забить, но при этом ее атака показала один из самых низких показателей по ожидаемым голам. После матча с "Ливерпулем" никто больше не собирался спорить со словами Маринакиса: "Форест" в числе больших клубов. Мы будем продолжать выходить на поле как претенденты на высокие места в АПЛ".

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Герои "Фореста"

В "Форесте" Нуну отошел от своей любимой схемы в пять защитников (так играл "Вулверхэмптон" при португальце). Сегодня тренер выставляет четыре защитника. Центрбеки - Миленкович, прекрасно играющий без мяча и Мурилло, техничный фокусник. На флангах Айна и Морено, которые способны рвануть вперед и разогнать атаку команды.

На острие атаки у "Фореста" всегда выходит 33-летний Крис Вуд, которому наконец-то удалось реанимировать свои качества нападающего. Последний сезон, когда Вуд много забивал - 2020/2021("Бернли", 12 голов). Не очень современный оборонительный стиль Нуну активировал атакующие способности Вуда в "Форесте" еще в прошлом сезоне. В нынешнем Крис уже наколотил 17 голов и занимает четвертое место среди бомбардиров. Крис имеет фантастическое голевое чутье, умеет найти пространство в штрафной соперника и оформить гол из ничего. После 24-х туров АПЛ новозеландец отстает от Мохаммеда Салаха на четыре гола, а от Эрлинга Холанда на два. Криса можно смело назвать неожиданностью среди бомбардиров АПЛ в нынешнем сезоне.

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По сравнению с прошлыми сезонами Нуну значительно улучшил качество стандартов. И все благодаря двум игрокам - Уорд-Проуза прекрасно подает, Миленкович виртуозно выигрывает верховую борьбу благодаря своему росту 195 см.

Стоит отметить и Эллиота Андерсона, который великолепно вписался в состав "Фореста". Клуб приобрел англичанина летом 2024 года за 40 млн евро. Кроме того, что Элиот является ключевым игроком, который создает предголевые моменты, полузащитник отлично отрабатывает и в обороне (второй по количеству отборов в "Форесте").

Нашел своего тренера и свою команду воспитанник "Челси" - Каллум Хадсон-Одои. 24-летний вингер постоянно пребывал в статусе "одного из самых перспективных молодых футболистов Англии". Но заявить о себе громко не удавалось. "Челси" отдавал вингера в аренду в "Байер". В Бундеслиге у игрока не сложилось, как и в "Челси". Все шло к тому, что Каллум превратится в среднего футболиста какого-нибудь аутсайдера АПЛ или другого европейского чемпионата. Однако "Форест" и Нуну вернули англичанина к жизни. Лидер атакующих действий "Фореста", лидер по количеству ключевых передач. Большинство атак "лесников" строится именно через Каллума.

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Какая команда может претендовать на высокие результаты без хорошего голкипера? Никакая. "Форест" может похвастаться 32-летним Матцем Селсем. Сегодня бельгиец занимает первое место среди голкиперов АПЛ по количеству сухих матчей - 10. У Пикфорда ("Эвертон") - 9, Райи ("Арсенал") - 8, Санчеса ("Челси") -4, Аллисона ("Ливерпуль") - 7.


Один из главных козырей "Фореста" - Нуну научил атакующий состав умело защищаться. Коуч добился прекрасного результата, требуя от футболистов отдавать на тренировках и во время матчей все силы и еще немного больше. Конечно, случиться может что угодно. "Форесту" не хватит сил бороться за место под солнцем и завершить сезон на третьем месте. Но может быть и второй вариант. Споткнется "Арсенал", который опережает "лесников" сегодня всего на три очка и отойдет в сторону, пропустив на второе место "Форест". Почему бы и нет?

В любом случае, сегодня "Ноттингем Форест" - сенсация сезона 2024/2025 с очень интересным футболом, претендующая на путевку в еврокубки. И это после такого длительного путешествия по второй и третьей лигах Англии.

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