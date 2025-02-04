Технический директор Вест Хэма покинет клуб после трансферного окна

Лондонский "Вест Хэм" нашел крайнего в провальных трансферах клуба.

Как сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, технический директор "молотобойцев" Тим Штайдтен покинет клуб в ближайшее время. Стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

Официальное объявление, как ожидается, состоится вскоре. "Вест Хэм" принял окончательное решение.

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Напомним, что 45-летний Тим Штайдтен работал в клубе на должности технического директора с июля 2023 года. Главным фактором увольнения немецкого специалиста стала неудачная летняя трансферная кампания.