  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Технический директор Вест Хэма покинет клуб после трансферного окна
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Технический директор Вест Хэма покинет клуб после трансферного окна

Англия

Руководство команды недовольно его работой

Технический директор Вест Хэма покинет клуб после трансферного окна

Фото - picture alliance

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" нашел крайнего в провальных трансферах клуба.

Как сообщил авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, технический директор "молотобойцев" Тим Штайдтен покинет клуб в ближайшее время. Стороны уже договорились о прекращении сотрудничества.

Официальное объявление, как ожидается, состоится вскоре. "Вест Хэм" принял окончательное решение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 45-летний Тим Штайдтен работал в клубе на должности технического директора с июля 2023 года. Главным фактором увольнения немецкого специалиста стала неудачная летняя трансферная кампания.

По теме
yellow-arrow
Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона
yellow-arrow
Феномен сегодняшней АПЛ. Ноттингем Форест и его герои
yellow-arrow
Футбол без конфликтов не бывает: громкие противостояния звезд и тренеров
Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости