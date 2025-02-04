Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона.

По информации The Telegraph, "Ньюкасл Юнайтед" хочет построить новый стадион рядом с их нынешним домашним стадионом "Сент-Джеймс Парк".

"Руководство клуба близки к рекомендациям владельцам "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, что лучшим вариантом расширения стадиона является строительство нового стадиона стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, вмещающего почти 70 000 зрителей", - написал источник.

Основным акционерам Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии предложат два варианта: перестройка "Сент-Джеймс Парк" или новый стадион. Окончательное решение ещё не принято

Источник пишет, что при строительстве нового стадиона "Ньюкасл" получит второй по величине стадион в стране после "Олд Траффорд" в Манчестере.

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По словам источника, владельцы склоняются к расширению.

"Ньюкасл" продолжает изучать второе предложение, которое предполагает расширение "Гэллоугейт Энд" и обойдётся примерно в половину стоимости строительства совершенно нового стадиона.