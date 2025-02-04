Тренер Ньюкасла поделился мыслями перед полуфинальным матчем с Арсеналом в Кубке лиги

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился своими мыслями накануне ответного матча против лондонского "Арсенала" в полуфинале Кубка английской лиги.

"Я хочу заметить, что мы выиграли только первый матч в этом противостоянии. Нам нужно бороться дальше за выход в финал. Интрига все еще жива, это касается матчей против любого соперника. Сейчас мы должны подойти к этой игре в хорошем настроении. Мы должны действовать агрессивно на поле, быть собой, независимо от того, кто является нашим соперником. Мы находимся в хорошем положении, поэтому мы должны цепляться за каждую возможность".

"Мы должны забыть о поражении в прошлом матче. Сейчас пришло время сосредоточиться на том, что нас ждет в Кубке английской лиги. Это очень важная игра и огромный стимул для нас. Мы проанализировали собственные ошибки, чтобы стать лучше. Мы с нетерпением ждем следующего матча", — добавил Эдди Хау.

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Напомним, что первая игра между "Арсеналом" и "Ньюкаслом" завершилась победой "сорок" со счетом 2:0. Ответный матч между этими командами состоится в среду, 5-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.