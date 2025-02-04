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Ньюкасл - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Эдди Хау попытается удержать добытое преимущество
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сороки" сумели получить отличный результат на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. На домашнем стадионе "Арсенала" им удалось выиграть 2:0, однако это было еще месяц назад.
За это время многое изменилось и теперь шансы лондонцев на вероятный выход в финал выросли. "Ньюкаслу" придется непросто и, возможно, придется даже закрыться на своей половине поля.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 5 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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