Ньюкасл - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

"Сороки" сумели получить отличный результат на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. На домашнем стадионе "Арсенала" им удалось выиграть 2:0, однако это было еще месяц назад.

За это время многое изменилось и теперь шансы лондонцев на вероятный выход в финал выросли. "Ньюкаслу" придется непросто и, возможно, придется даже закрыться на своей половине поля.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 5 февраля.

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