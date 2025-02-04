  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Англия

Эдди Хау попытается удержать добытое преимущество

Ньюкасл - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Сороки" сумели получить отличный результат на выезде в первом полуфинальном матче Кубка Лиги. На домашнем стадионе "Арсенала" им удалось выиграть 2:0, однако это было еще месяц назад.

За это время многое изменилось и теперь шансы лондонцев на вероятный выход в финал выросли. "Ньюкаслу" придется непросто и, возможно, придется даже закрыться на своей половине поля.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 5 февраля.

Favbet
3.45
3.70
2.26
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ньюкасл" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Арсенал. Анонс и прогноз матча Кубка Лиги на 05.02.2025
yellow-arrow
Тренер Ньюкасла поделился мыслями перед полуфинальным матчем с Арсеналом в Кубке лиги
yellow-arrow
Официально: Милан подписал звездного нападающего Челси
Арсенал (Лондон) Кубок английской лиги Микель Артета Ньюкасл Александр Зинченко Эдди Хау Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости