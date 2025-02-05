Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Первый матч полуфинала Кубка Лиги "Арсенал" проиграл 0:2 и теперь на чужом поле нужно будет отыгрывать отставание в 2 гола. После такого перформанса, как было против "Сити", складывается впечатление, что команде Артеты все по силам.

Так и есть, однако соперник также все понимает и точно будет делать все возможное, чтобы отзащитить добытый результат.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 5 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

3.45 3.70 2.26 Узнать больше

Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч

5 февраля. 22:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.