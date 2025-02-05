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Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Микель Артета попытается повторить то, что его команда сделала против "Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
Первый матч полуфинала Кубка Лиги "Арсенал" проиграл 0:2 и теперь на чужом поле нужно будет отыгрывать отставание в 2 гола. После такого перформанса, как было против "Сити", складывается впечатление, что команде Артеты все по силам.
Так и есть, однако соперник также все понимает и точно будет делать все возможное, чтобы отзащитить добытый результат.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 5 февраля.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч
5 февраля. 22:00. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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