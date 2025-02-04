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Стали известны финансовые подробности перехода Теля в Тоттенхэм
Об этом пишет Флориан Плеттенберг
Le Parisien
"Тоттенхэм" арендовал 19-летнего левого вингера Матиса Теля из "Баварии". Журналист Флориан Плеттенберг раскрыл финансовые детали сделки.
По данным источника, "Бавария" получит 10 миллионов евро за аренду Теля. Кроме того, "Тоттенхэм" будет покрывать зарплату футболиста - это около 2 миллионов евро.
На лето "шпоры" могут выкупить Метиса за 55 миллионов евро + 5 млн бонусов. Но последнее слово относительно полноценного трансфера будет за Матисом.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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