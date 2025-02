Мартин Эдегор сравнялся с Месутом Озилом по показателю результативности

В воскресенье "Арсенал" победил "Ман Сити" со счетом 5:1 в рамках 24-го тура АПЛ. Капитан "канониров" Мартин Эдегор открыл счет в матче уже на 2-й минуте.

Этот гол стал 33-м для норвежца за "Арсенал" в Премьер-Лиге. По этому показателю Эдегор сравнялся с эксигроком "канониров" Месутом Озилом.

Martin Ødegaard has now scored the same amount of Premier League goals for Arsenal as Mesut Özil (33).



