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Мартин Эдегор сравнялся с Месутом Озилом по показателю результативности

Англия
Обновлено

Норвежец забил столько же, сколько и немец

Мартин Эдегор сравнялся с Месутом Озилом по показателю результативности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "Арсенал" победил "Ман Сити" со счетом 5:1 в рамках 24-го тура АПЛ. Капитан "канониров" Мартин Эдегор открыл счет в матче уже на 2-й минуте.

Этот гол стал 33-м для норвежца за "Арсенал" в Премьер-Лиге. По этому показателю Эдегор сравнялся с эксигроком "канониров" Месутом Озилом.

Добавим, что в этом сезоне 26-летний норвежский полузащитник забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Месут Озил Арсенал (Лондон) Мартин Эдегор
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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