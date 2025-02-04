Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартин Эдегор сравнялся с Месутом Озилом по показателю результативности
Норвежец забил столько же, сколько и немец
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье "Арсенал" победил "Ман Сити" со счетом 5:1 в рамках 24-го тура АПЛ. Капитан "канониров" Мартин Эдегор открыл счет в матче уже на 2-й минуте.
Этот гол стал 33-м для норвежца за "Арсенал" в Премьер-Лиге. По этому показателю Эдегор сравнялся с эксигроком "канониров" Месутом Озилом.
Martin Ødegaard has now scored the same amount of Premier League goals for Arsenal as Mesut Özil (33).— Squawka (@Squawka) February 2, 2025
MÖ ???? MØ pic.twitter.com/hWZmdy11Bk
Добавим, что в этом сезоне 26-летний норвежский полузащитник забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Анчелотти выбрал вратаря на ближайший матч Реала
- Жена Забарного продержалась 10 секунд, пытаясь повторить челлендж мужа
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- Гвардиола дал комментарий относительно разгромного поражения от Арсенала
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки