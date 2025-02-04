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Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Аморим сделал хуже, чем было при Тен Хаге
О как!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" раскритиковал нынешнего тренера команды Рубена Аморима.
Гари Невилл на фоне пятого домашнего поражения команды, предсказал, что до конца сезона дела у "Юнайтед" будут идти только хуже, и нынешнее развитие событий — или его отсутствие — может помешать планам на следующий сезон.
"Я думал, что станет лучше, когда придёт Рубен Аморим. Я думал, что энтузиазм и новая система, я думал, что игроки проникнутся ею, и мы увидим отскок.
Мы видели полную противоположность. Стало намного хуже, и это удивительно. Но ближе к концу сезона будет гораздо больнее, и это нанесёт ущерб", - сказал Гари Невилл.
Но экс-защитник считает, что выход из ситуации есть.
"Ему это не понравится, но я думаю, что он должен упростить ситуацию. Ему может не нравиться Расмус Хойлунд, он может не считать Джошуа Зиркзи отличным игроком или не любить других игроков. Он должен выбрать тех игроков, которые у него есть, и придерживаться их.
Так дальше продолжаться не может, они должны как-то начать играть лучше, но откуда это возьмётся? Но я должен сказать, что на данный момент это печальная ситуация, очень печальная ситуация, когда "Юнайтед" играет", - заявил Невилл.
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Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место с 29-ю очками.
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