"Это разочаровывает". Артета отреагировал на отсутствие зимних трансферов в Арсенале

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отсутствие трансферов во время зимнего окна.

"Мы имели четкий план, но не смогли его реализовать. Я открыто говорил о том, что команда нуждается в усилении, если у нас будет возможность это сделать. Конечно, это разочаровывает, однако мы прекрасно понимали, что хотим подписать только определенный тип игроков и должны были оставаться очень дисциплинированными — что мы и сделали. Мы движемся дальше. Посмотрим, как это решение повлияет на нас в конце сезона".