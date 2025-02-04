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"Это разочаровывает". Артета отреагировал на отсутствие зимних трансферов в Арсенале

Англия

Команда все равно будет пытаться догнать Ливерпуль в АПЛ

"Это разочаровывает". Артета отреагировал на отсутствие зимних трансферов в Арсенале

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отсутствие трансферов во время зимнего окна.

"Мы имели четкий план, но не смогли его реализовать. Я открыто говорил о том, что команда нуждается в усилении, если у нас будет возможность это сделать. Конечно, это разочаровывает, однако мы прекрасно понимали, что хотим подписать только определенный тип игроков и должны были оставаться очень дисциплинированными — что мы и сделали. Мы движемся дальше. Посмотрим, как это решение повлияет на нас в конце сезона".

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Напомним, что "Арсенал" сейчас идет вторым в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 24 туров в чемпионате Англии, отставая от "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 очков.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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