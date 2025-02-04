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Невилл раскритиковал центрбека Арсенала за его поведение в матче против Манчестер Сити
Обвинил в отсутствии уважения к сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Гари Невилл раскритиковал центрального защитника лондонского "Арсенала" за его поведение в матче против "Манчестер Сити" (5:1).
"Я хотел бы вспомнить то, что сделал Габриэль во время матча, повернувшись к Эрлингу Холанду и радуясь прямо перед его лицом. Со мной такое бывало на "Хайбери" очень много лет назад, тогда мы выиграли у них со счетом 4:2. Игрок их команды кричал мне в лицо".
"Мне это очень не нравится. Я считаю, что это проявление неуважения. Я понимаю, что Холанд в прошлый раз тоже повел себя не слишком правильно, но это то, что мне не понравилось. Я никогда не кричал футболисту в лицо".
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Напомним, что в матче между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в сентябре, который закончился со счетом 2:2, Эрлинг Холанд бросил мяч в затылок Габриэля после того, как "горожане" сравняли счет в конце матча, а после финального свистка норвежец бросил фразу "Stay humble, eh" (будь скромнее) в сторону главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.
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