Невилл раскритиковал центрбека Арсенала за его поведение в матче против Манчестер Сити

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Гари Невилл раскритиковал центрального защитника лондонского "Арсенала" за его поведение в матче против "Манчестер Сити" (5:1).

"Я хотел бы вспомнить то, что сделал Габриэль во время матча, повернувшись к Эрлингу Холанду и радуясь прямо перед его лицом. Со мной такое бывало на "Хайбери" очень много лет назад, тогда мы выиграли у них со счетом 4:2. Игрок их команды кричал мне в лицо".

"Мне это очень не нравится. Я считаю, что это проявление неуважения. Я понимаю, что Холанд в прошлый раз тоже повел себя не слишком правильно, но это то, что мне не понравилось. Я никогда не кричал футболисту в лицо".