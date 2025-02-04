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Официально: Челси подписал хавбека из Сент-Этьена за 15 млн евро

Англия

Матис Амугу будет играть за Челси до 2033 года

Официально: Челси подписал хавбека из Сент-Этьена за 15 млн евро

Тransfermarkt

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"Челси" объявил о подписании контракта с молодым французским полузащитником Матисом Амугу.

Контракт игрока с "синими" рассчитан до 30 июня 2033 года.

Как пишет Фабрицио Романо, "Челси" заплатил "Сент-Этьену" 15 млн евро. Также сообщается, что молодой футболист отправится на правах аренды в ФК "Страсбур" в следующем сезоне и вернется в 2026 году.

Матис в текущем сезоне за "Сент-Этьен" провел 18 матчей - 947 минут.

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Челси (Лондон) Сент-Этьен
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Екатерина Власова
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