Официально: Челси подписал хавбека из Сент-Этьена за 15 млн евро

"Челси" объявил о подписании контракта с молодым французским полузащитником Матисом Амугу.

Контракт игрока с "синими" рассчитан до 30 июня 2033 года.

Как пишет Фабрицио Романо, "Челси" заплатил "Сент-Этьену" 15 млн евро. Также сообщается, что молодой футболист отправится на правах аренды в ФК "Страсбур" в следующем сезоне и вернется в 2026 году.

Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. ???? pic.twitter.com/lqeMYWQguE