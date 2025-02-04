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Официально: Челси подписал хавбека из Сент-Этьена за 15 млн евро
Матис Амугу будет играть за Челси до 2033 года
Тransfermarkt
"Челси" объявил о подписании контракта с молодым французским полузащитником Матисом Амугу.
Контракт игрока с "синими" рассчитан до 30 июня 2033 года.
Как пишет Фабрицио Романо, "Челси" заплатил "Сент-Этьену" 15 млн евро. Также сообщается, что молодой футболист отправится на правах аренды в ФК "Страсбур" в следующем сезоне и вернется в 2026 году.
Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. ???? pic.twitter.com/lqeMYWQguE— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2025
Матис в текущем сезоне за "Сент-Этьен" провел 18 матчей - 947 минут.
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