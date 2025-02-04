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Одна из низких в клубе. Английские журналисты назвали зарплату новичка Манчестер Юнайтед

Англия

Но зато играет в топ-клубе

Одна из низких в клубе. Английские журналисты назвали зарплату новичка Манчестер Юнайтед

Фото - Manchester United

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Английские журналисты назвали зарплату новичка "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, Патрик Доргу заработает 40 тыс фунтов в неделю (160 тыс в месяц). Меньше зарабатывают Алтай Байиндыр (35 тыс в неделю) и Коби Майну (20 тыс в неделю).

Высокооплачиваемые футболисты – Каземиро (375 тыс в неделю), Бруно Фернандеш (325 тыс в неделю), Маркус Рашфорд (325 тыс в неделю, из них 75% будет платить "Астон Вилла").

Одна из низких в клубе. Английские журналисты назвали зарплату новичка Манчестер Юнайтед - изображение 1
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Напомним, что Патрик Доргу присоединился к "Манчестер Юнайтед" из "Лечче". Трансфер обошёлся английскому клубу в 30 млн евро.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
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