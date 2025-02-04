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Бывший директор Баварии - о переходе Теля в Тоттенхэм: Это разумное решение для всех заинтересованных сторон

Англия

Решке высказался о молодом игроке

Бывший директор Баварии - о переходе Теля в Тоттенхэм: Это разумное решение для всех заинтересованных сторон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший технический директор "Баварии" Михаэль Решке о переходе Матиса Теля в "Тоттенхэм" на правах аренды.

"В частности, в случае с Телем нужно было учитывать застой в развитии в последние несколько месяцев. Он может развиваться только благодаря регулярному игровому времени. Сейчас в "Баварии" это невозможно из-за чрезвычайно высокой конкуренции. Аренда в "Тоттенхэм" - разумное решение для всех заинтересованных сторон", - сказал Решке.

Тель в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 458 минут.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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