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Джейми Каррагер назвал игрока Ливерпуля, игрой которого он не слишком восхищается
Он также указал кем бы заменил его
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"Ливерпуль" возглавляет Премьер-лигу после потрясающей первой половины сезона, однако Джейми Каррагер не совсем убежден в игре одного из футболистов "красных". Легенда "Ливерпуля" рассказал, что несмотря на важную роль игрока в команде во время этого сезона, он думает, что тот может сделать больше.
"Я комментировал матч "Вест Хэма" и просто смотрел на Лукаса Пакета, думая "О, Боже", каждый раз, когда он принимал мяч. Я действительно думал, подпишет ли его "Ливерпуль". Я знаю, что "Ман Сити" пытался, но я смотрю на отсутствие атлетизма бразильца и думаю, остановит ли это топ-клуб от его подписания.
И вот я размышлял в контексте "Ливерпуля", потому что я не являюсь самым большим фанатом Доминика Собослаи, но у него отличная физическая форма. Его часто называют нашим №10, и люди говорят, что он прекрасно действует без мяча. Хорошо, но он наш №10 и забил всего 3 гола. Я знаю, что он прекрасно работает на команду, поэтому, вероятно, Слот все-таки предпочел бы его", – сказал Каррагер.
Добавим, что 24-летний Собослаи присоединился к "Ливерпулю" из "РБ Лейпцига" за 60 миллионов фунтов летом 2023 года. В этом сезоне венгр забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 30 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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