  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джейми Каррагер назвал игрока Ливерпуля, игрой которого он не слишком восхищается
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джейми Каррагер назвал игрока Ливерпуля, игрой которого он не слишком восхищается

Англия

Он также указал кем бы заменил его

Джейми Каррагер назвал игрока Ливерпуля, игрой которого он не слишком восхищается

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" возглавляет Премьер-лигу после потрясающей первой половины сезона, однако Джейми Каррагер не совсем убежден в игре одного из футболистов "красных". Легенда "Ливерпуля" рассказал, что несмотря на важную роль игрока в команде во время этого сезона, он думает, что тот может сделать больше.

"Я комментировал матч "Вест Хэма" и просто смотрел на Лукаса Пакета, думая "О, Боже", каждый раз, когда он принимал мяч. Я действительно думал, подпишет ли его "Ливерпуль". Я знаю, что "Ман Сити" пытался, но я смотрю на отсутствие атлетизма бразильца и думаю, остановит ли это топ-клуб от его подписания.

И вот я размышлял в контексте "Ливерпуля", потому что я не являюсь самым большим фанатом Доминика Собослаи, но у него отличная физическая форма. Его часто называют нашим №10, и люди говорят, что он прекрасно действует без мяча. Хорошо, но он наш №10 и забил всего 3 гола. Я знаю, что он прекрасно работает на команду, поэтому, вероятно, Слот все-таки предпочел бы его", – сказал Каррагер.

Добавим, что 24-летний Собослаи присоединился к "Ливерпулю" из "РБ Лейпцига" за 60 миллионов фунтов летом 2023 года. В этом сезоне венгр забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в 30 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

Читайте такжеУспех Арне Слота в Ливерпуле – случайность или закономерный результат?Читайте такжеРеал летом может подписать контракт со звездой ЛиверпуляЧитайте такжеЭкс-защитник Ливерпуля о Тренте Александре-Арнольде: Через пару лет он поднимет над головой клубные трофеи
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
yellow-arrow
Микель Артета ожидает, что вскоре определится новый спортивный директор Арсенала
yellow-arrow
Клуб Чемпионшипа подписал экс-форварда Зари
Джейми Каррагер Ливерпуль Доминик Собослаи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости