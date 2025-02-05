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Клуб Чемпионшипа подписал экс-форварда Зари
Трансфер состоялся на правах аренды
Фото: rovers.co.uk
Центрфорвард "Ноттингем Форест" Эммануэль Деннис, известный в Украине по выступлениям за луганскую "Зарю", продолжит карьеру в Чемпионшипе.
27-летний нигериец будет выступать за "Блэкберн Роверс" на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до завершения текущего сезона.
В нынешней кампании Деннис не провел ни одного официального матча за "Ноттингем Форест".
Напомним, в составе "Зари" он играл в сезоне 2016/17 и провел 26 матчей (6 голов и 1 ассист).
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Источник:ФК Блекберн Роверс
Опубликовал: Алина Ерофеева
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