  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета ожидает, что вскоре определится новый спортивный директор Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета ожидает, что вскоре определится новый спортивный директор Арсенала

Англия

"Канониры" еще не решили, кто заменит Эду Гаспара

Микель Артета ожидает, что вскоре определится новый спортивный директор Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета надеется, что решение по новому спортивному директору "Арсенала" примут "относительно быстро".

Бывший спортивный директор клуба Эду Гаспар ушел в отставку в ноябре, чтобы присоединиться к клубной группе владельца "Ноттингем Форест" Эвангелоса Маринакиса. С тех пор его обязанности исполняет Джейсон Айто, бывший помощник Эду. Клуб продолжает поиск нового руководителя, и Артета намекнул, что процесс уже близится к завершению.

"Решение, думаю, примут достаточно быстро. Будет ли это Джейсон или кто-то другой - не знаю, но все определится уже скоро", - сказал Артета.

Поиском нового спортивного директора руководят исполнительный вице-председатель "Арсенала" Тим Льюис и управляющий директор Ричард Гарлик. Артета также будет участвовать в процессе, но окончательное решение примут владельцы клуба - Стэн и Джош Кроенке.

Напомним, что "Арсенал" сейчас идет вторым в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 24 туров в чемпионате Англии, отставая от "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 очков.

Читайте такжеНьюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка ЛигиЧитайте такжеНевилл раскритиковал центрбека Арсенала за его поведение в матче против Манчестер СитиЧитайте также"Это разочаровывает". Артета отреагировал на отсутствие зимних трансферов в Арсенале
По теме
yellow-arrow
Ньюкасл – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
yellow-arrow
Клуб Чемпионшипа подписал экс-форварда Зари
yellow-arrow
Джейми Каррагер назвал игрока Ливерпуля, игрой которого он не слишком восхищается
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Standard Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости