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Микель Артета ожидает, что вскоре определится новый спортивный директор Арсенала
"Канониры" еще не решили, кто заменит Эду Гаспара
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Микель Артета надеется, что решение по новому спортивному директору "Арсенала" примут "относительно быстро".
Бывший спортивный директор клуба Эду Гаспар ушел в отставку в ноябре, чтобы присоединиться к клубной группе владельца "Ноттингем Форест" Эвангелоса Маринакиса. С тех пор его обязанности исполняет Джейсон Айто, бывший помощник Эду. Клуб продолжает поиск нового руководителя, и Артета намекнул, что процесс уже близится к завершению.
"Решение, думаю, примут достаточно быстро. Будет ли это Джейсон или кто-то другой - не знаю, но все определится уже скоро", - сказал Артета.
Поиском нового спортивного директора руководят исполнительный вице-председатель "Арсенала" Тим Льюис и управляющий директор Ричард Гарлик. Артета также будет участвовать в процессе, но окончательное решение примут владельцы клуба - Стэн и Джош Кроенке.
Напомним, что "Арсенал" сейчас идет вторым в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 24 туров в чемпионате Англии, отставая от "Ливерпуля", у которого есть матч в запасе, на 6 очков.
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