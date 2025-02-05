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Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего своих воспитанников
"Красные дьяволы" могут попрощаться с двумя талантами уже летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Daily Mail, "Ман Юнайтед" рассматривает возможность продажи Алехандро Гарначо и Кобби Майну летом.
Оба игрока были связаны с возможными трансферами еще в январе. Гарначо интересовались "Наполи" и "Челси", в сферу интересов последних входил и Майну. Впрочем, ни один из переходов не состоялся, и футболисты остались в "Юнайтед".
Однако клуб готов рассмотреть их продажу в летнее трансферное окно. Более того, уже известно, сколько придется заплатить за каждого из них: Гарначо оценивается примерно в 70 миллионов фунтов, а Майну - более 80 миллионов.
Напомним, что Майну подписал новый контракт в феврале 2023 года, и он действует еще два с половиной года. Переговоры по улучшенным условиям продолжаются, но пока безрезультатно – "Юнайтед" не готов удовлетворить его требования. Что касается Гарначо, то он имеет действующий контракт до лета 2028 года.
Добавим, что в этом сезоне 19-летний Майну забил 1 гол и отдал 1 ассист в 24 матчах за "Ман Юнайтед" во всех турнирах, тогда как 20-летний Гарначо имеет на своем счету 8 голов и 6 ассистов в 36 матчах.
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