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Один из лидеров Ливерпуля пропустит полуфинал Кубка лиги
Защитник получил повреждение в прошлом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из лидеров "Ливерпуля" пропустит ответный матч в полуфинале Кубка английской лиги против "Тоттенхэма". Об этом сообщил главный тренер команды Арне Слот во время пресс-конференции накануне игры.
"Да, Трент Александер-Арнольд пропустит завтрашнюю игру. Мы должны посмотреть, сможет ли он сыграть в воскресенье. Но нам пока известно лишь то, что он не сыграет завтра. Он покинул поле в прошлом матче из-за незначительной боли в ноге. Он тренировался по индивидуальной программе, но не с командой, поэтому посмотрим, сколько времени займет его восстановление.
Все остальные игроки команды полностью готовы и смогут принять участие в матче", — добавил Слот.
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Напомним, что ответный матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка лиги состоится в четверг, 6-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
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