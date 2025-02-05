  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лидеров Ливерпуля пропустит полуфинал Кубка лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Ливерпуля пропустит полуфинал Кубка лиги

Англия

Защитник получил повреждение в прошлом матче

Один из лидеров Ливерпуля пропустит полуфинал Кубка лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров "Ливерпуля" пропустит ответный матч в полуфинале Кубка английской лиги против "Тоттенхэма". Об этом сообщил главный тренер команды Арне Слот во время пресс-конференции накануне игры.

"Да, Трент Александер-Арнольд пропустит завтрашнюю игру. Мы должны посмотреть, сможет ли он сыграть в воскресенье. Но нам пока известно лишь то, что он не сыграет завтра. Он покинул поле в прошлом матче из-за незначительной боли в ноге. Он тренировался по индивидуальной программе, но не с командой, поэтому посмотрим, сколько времени займет его восстановление.

Все остальные игроки команды полностью готовы и смогут принять участие в матче", — добавил Слот.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ответный матч между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в полуфинале Кубка лиги состоится в четверг, 6-го февраля. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед поздравил своего игрока с 300-м матчем в АПЛ
yellow-arrow
"Наконец-то снова сыграю в футбол". Чемпион Нидерландов арендовал фулбека Ман Юнайтед
Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости