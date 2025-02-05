Манчестер Юнайтед поздравил своего игрока с 300-м матчем в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" поздравил Кристиана Эриксена у себя в соцсетях с 300-м матчем в Английской Премьер-лиге.

Опытный датский полузащитник провел 11 игр в чемпионате Англии за "Брентфорд", 63 матча он записал в свой актив в футболке "Манчестер Юнайтед", а также 226 игр он провел в составе лондонского «Тоттенхэма».

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Напомним, что действующий контракт Кристиана Эриксена с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2025 года. Ранее сообщалось о том, что руководство клуба не собирается предлагать игроку новое соглашение.

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В этом сезоне 32-летний датчанин провел 21 матч в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 4 результативными передачами.