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Руководители Премьер-лиги снова отказали Челси и Ман Сити в возможности позднего старта следующего сезона

Англия

Оба клуба участвуют в Клубном чемпионате мира 2025 года

Руководители Премьер-лиги снова отказали Челси и Ман Сити в возможности позднего старта следующего сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" и "Манчестер Сити" надеялись на поздний старт следующего сезона АПЛ, однако Премьер-лига повторила свой отказ.

Обе команды участвуют в первом расширенном клубном чемпионате мира ФИФА в США, который пройдет с 14 июня по 13 июля. В связи с тем, что новый сезон внутренней кампании начнется 16 августа, "Сити" попросил перенести первые два матча Премьер-лиги.

Хотя официальные лица настаивают на том, что запроса не поступало, главный футбольный функционер Премьер-лиги Тони Скоулз подчеркнул позицию соревнований.

"Это навязано нам, особенно ФИФА. Поэтому есть вопрос: почему мы должны менять нашу конкуренцию, когда они ввели турнир, с которым мы не согласны? Однако более важный момент в том, что мы просто не можем это сделать. Календарь уже максимально сжат, и мы не можем позволить себе задержки до начала сезона", - говорит Тони Скоулз.

Напомним, по регламенту обновленного клубного ЧМ-2025, если какая-то команда откажется от участия в турнире, то клуб будет оштрафован на 445 тысяч фунтов стерлингов.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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