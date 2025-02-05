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Арсенал готов отдать 120 миллионов евро за звездного нападающего летом

Англия

Канониры готовят трансферную бомбу

Арсенал готов отдать 120 миллионов евро за звездного нападающего летом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" планирует летом подписать звездного нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Согласно информации от издания Fichajes, 27-летний аргентинский нападающий "нерадзурри" стал одной из главных целей "канониров" на следующее трансферное окно. Известно, что "Арсенал" серьезно нацелен на подписание нового форварда.

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Отмечается, что руководство "нерадзурри" отпустит Лаутаро Мартинеса, если им поступит такое масштабное предложение, ведь они не смогут от него отказаться, учитывая финансовые потребности клуба.

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Добавим, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 32 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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