Арсенал готов отдать 120 миллионов евро за звездного нападающего летом

Лондонский "Арсенал" планирует летом подписать звездного нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Согласно информации от издания Fichajes, 27-летний аргентинский нападающий "нерадзурри" стал одной из главных целей "канониров" на следующее трансферное окно. Известно, что "Арсенал" серьезно нацелен на подписание нового форварда.

Отмечается, что руководство "нерадзурри" отпустит Лаутаро Мартинеса, если им поступит такое масштабное предложение, ведь они не смогут от него отказаться, учитывая финансовые потребности клуба.

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Добавим, что в этом сезоне Лаутаро Мартинес забил 15 голов и отдал 3 ассиста в 32 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии авторитетного портала Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.