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Брайтон договорился о подписании датского таланта из Брондбю

Англия

Полузащитник перейдет летом

Брайтон договорился о подписании датского таланта из Брондбю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, "Брайтон" подготовил важное подписание на летнее трансферное окно, заключив соглашение о трансфере полузащитника Клемента Бишоффа из "Брондбю".

Между клубом Премьер-лиги и его датскими коллегами была достигнута договоренность, а также согласованы персональные условия для 19-летнего левофлангового игрока.

За Бишоффа "Брайтон" заплатит около 8 миллионов евро, а сам футболист подпишет пятилетний контракт до лета 2030 года, который сейчас находится на стадии завершения.

Клемент является племянником Миккеля Бишоффа - бывшего центрального защитника, чья карьера включала выступления за "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон", "Шеффилд" и "Ковентри".

Добавим, что в этом сезоне 19-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 8 ассистов в 25 матчах за "Брондбю" во всех турнирах.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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