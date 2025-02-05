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Брайтон договорился о подписании датского таланта из Брондбю
Полузащитник перейдет летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, "Брайтон" подготовил важное подписание на летнее трансферное окно, заключив соглашение о трансфере полузащитника Клемента Бишоффа из "Брондбю".
Между клубом Премьер-лиги и его датскими коллегами была достигнута договоренность, а также согласованы персональные условия для 19-летнего левофлангового игрока.
За Бишоффа "Брайтон" заплатит около 8 миллионов евро, а сам футболист подпишет пятилетний контракт до лета 2030 года, который сейчас находится на стадии завершения.
Клемент является племянником Миккеля Бишоффа - бывшего центрального защитника, чья карьера включала выступления за "Манчестер Сити", "Вулверхэмптон", "Шеффилд" и "Ковентри".
Добавим, что в этом сезоне 19-летний полузащитник забил 2 гола и отдал 8 ассистов в 25 матчах за "Брондбю" во всех турнирах.
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