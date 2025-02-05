Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Месяц назад "Тоттенхэм" оформил сенсационную победу над "Ливерпулем" в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги. Теперь у них есть преимущество в один гол, однако защищать этот результат придется на "Энфилде".

Анге Постекоглу и его команда попытаются сделать все от себя зависящее, но вообще теоретически возможно ли им все же выйти в финал?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.26 6.60 10.50 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.