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Ливерпуль – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Анге Постекоглу попытается отстоять полученный результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Месяц назад "Тоттенхэм" оформил сенсационную победу над "Ливерпулем" в первом матче полуфинала Кубка Английской Лиги. Теперь у них есть преимущество в один гол, однако защищать этот результат придется на "Энфилде".
Анге Постекоглу и его команда попытаются сделать все от себя зависящее, но вообще теоретически возможно ли им все же выйти в финал?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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