Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги

Поражение месячной давности в первом матче против "Тоттенхэма" выглядит скорее как случайность. Однако там мерсисайдцы действительно плохо сыграли и чтобы выходить дальше, нужно играть лучше.

Они отстают на один гол, однако теперь игра на их поле, поэтому все можно догнать и все же выйти в финал.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 февраля.

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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч

6 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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