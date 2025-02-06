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Ливерпуль – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Лиги
Арне Слоту нужен камбэк
Getty Images / Global Images Ukraine
Поражение месячной давности в первом матче против "Тоттенхэма" выглядит скорее как случайность. Однако там мерсисайдцы действительно плохо сыграли и чтобы выходить дальше, нужно играть лучше.
Они отстают на один гол, однако теперь игра на их поле, поэтому все можно догнать и все же выйти в финал.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 6 февраля.
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Кубок Английской Лиги. Полуфинал. Ответный матч
6 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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