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Впервые за 84 года. Стадион сенсационного клуба АПЛ примет матч сборной Англии
Для них это праздник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стадион сенсационного клуба АПЛ примет матч сборной Англии впервые за 84 года.
Футбольная ассоциация пригласила сборную Сенегала для проведения контрольного матча. По расписанию матч состоится 10 июня на стадионе "Сити Граунд", домашней арене "Ноттингем Форест".
Это связано с тем, что Футбольная ассоциация была впечатлена организацией матча, когда сборная Англии до 21 года играла против Сербии на "Сити Граунд" в октябре 2023 года.
Товарищеский матч пройдёт через 3 дня после поединка с Андоррой в рамках квалификации к Чемпионату Мира 2026.
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На стадионе сборная Англии не играла с 1941 года, когда в военное время состоялся товарищеский матч против Уэльса.
По словам The Athletic, В июньском календаре сборной Англии было свободное место, и проведение матча в Ноттингеме привлекло внимание Футбольной ассоциации из-за его центрального расположения и транспортного сообщения с севером и югом.
Напомним, что Англия в квалификации к Чемпионату Мира 2026 сыграет против Латвии, Албании, Андорры и Сербии.
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