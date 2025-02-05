Наставник Ливерпуля: Не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал тихое январское трансферное окно для команды.

"Я не знаю, возможно, не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня. Я говорил это много раз, у нас очень хорошая команда. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, игроки показали, что наше доверие к ним было правильным решением.

Если не учитывать Трента сейчас, у нас не было много травм, не было долговременных повреждений в тот момент, когда окно было открыто", - сказал специалист.