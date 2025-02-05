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Наставник Ливерпуля: Не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня
Специалист высказался о трансферном окне
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал тихое январское трансферное окно для команды.
"Я не знаю, возможно, не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня. Я говорил это много раз, у нас очень хорошая команда. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, игроки показали, что наше доверие к ним было правильным решением.
Если не учитывать Трента сейчас, у нас не было много травм, не было долговременных повреждений в тот момент, когда окно было открыто", - сказал специалист.
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