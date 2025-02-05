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Наставник Ливерпуля: Не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня

Англия

Специалист высказался о трансферном окне

Наставник Ливерпуля: Не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал тихое январское трансферное окно для команды.

"Я не знаю, возможно, не так много тренеров, которые имеют такую хорошую команду, как у меня. Я говорил это много раз, у нас очень хорошая команда. Если вы посмотрите на турнирную таблицу, игроки показали, что наше доверие к ним было правильным решением.

Если не учитывать Трента сейчас, у нас не было много травм, не было долговременных повреждений в тот момент, когда окно было открыто", - сказал специалист.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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