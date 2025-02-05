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Экс-нападающий Арсенала назвал футболиста, который "в 100 раз лучше" игроков Манчестер Юнайтед

Англия

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Экс-нападающий Арсенала назвал футболиста, который "в 100 раз лучше" игроков Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий "Арсенала" назвал футболиста, который "в 100 раз лучше" игроков "Манчестер Юнайтед".

По словам Пола Мерсона, нападающий "Кристал Пэлас" лучше нападающих "Манчестер Юнайтед", за исключением одного футболиста.

"Юнайтед" нужен крупный сильный нападающий. Им следует взять Матету. Но они этого не сделают, потому что он играет за "Пэлас".

Он в 100 раз лучше, чем те, кто есть в "Манчестер Юнайтед", кроме Амада Диалло", - сказал Мерсон.

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Филипп Матета присоединился к "Кристал Пэлас" в январе 2021 года за 15 млн евро. На его счету 39 голов в 118 матчах.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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