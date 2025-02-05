Экс-нападающий "Арсенала" назвал футболиста, который "в 100 раз лучше" игроков "Манчестер Юнайтед".

По словам Пола Мерсона, нападающий "Кристал Пэлас" лучше нападающих "Манчестер Юнайтед", за исключением одного футболиста.

"Юнайтед" нужен крупный сильный нападающий. Им следует взять Матету. Но они этого не сделают, потому что он играет за "Пэлас".

Он в 100 раз лучше, чем те, кто есть в "Манчестер Юнайтед", кроме Амада Диалло", - сказал Мерсон.