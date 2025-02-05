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Легенду Манчестер Юнайтед не устраивают результаты команды под руководством Аморима
"Так дальше продолжаться не может..." (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл, который сейчас является экспертом Sky Sports, недоволен результатами команды под руководством Рубена Аморима.
"Я думал, что после того как клуб возглавил Рубен Аморим, все изменится в лучшую сторону. Я надеялся, что его энтузиазм и новая система игры смогут положительно повлиять на футболистов. Однако мы все увидели, что стало хуже, и это очень странно. Так дальше продолжаться не может".
"В конце сезона будет гораздо больше проблем, если они будут продолжать проигрывать. В клубе, очевидно, все будут поддерживать Рубена Аморима. Но чем больше вы проигрываете, тем труднее менеджеру убедить игроков в своей идее", — добавил Невилл.
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Напомним, что "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 24 сыгранных туров в чемпионате Англии.
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