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Ключевой полузащитник Вулверхэмптона может продолжить карьеру в Турции

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Футболист лишился капитанской повязки

Ключевой полузащитник Вулверхэмптона может продолжить карьеру в Турции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Турецкий топ-клуб заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Вулверхэмптона".

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, стамбульский "Галатасарай" начал переговоры о подписании Марио Лемина. Отмечается, что представители "желто-красных" уже связались с 31-летним габонцем и его окружением. О его переходе будет объявлено в ближайшее время, как только соглашение будет заключено.

В текущем сезоне Марио Лемина принял участие в 19 матчах в составе "волков" во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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Напомним, что в конце января "Вулверхэмптон" вел переговоры с "Динамо" о возможном подписаним Владимира Бражко. Однако позже президент киевлян Игорь Суркис заявил, что 23-летний полузащитник останется в команде.

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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Андрей Журба
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