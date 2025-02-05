  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли основной центральный защитник против Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли основной центральный защитник против Ливерпуля

Англия

Он пригодится на матч

Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли основной центральный защитник против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли основной центральный защитник против "Ливерпуля".

По словам австралийского специалиста, Микки Ван де Вен вряд ли выйдет в кубковом матче против "Ливерпуля"

"С Микки и Ромеро в определенной степени, я думаю, что нам нужно быть немного более консервативными с ними. Микки неплохо справился с "Эльфсборгом" в Лиге Европы, , но я не думаю, что он чувствует себя готовым к этому шагу в Премьер-лиге, к ее интенсивности. То же самое и с Ромеро.

Смотрите, после потери Раду на оставшуюся часть сезона, что очень разочаровывает и его, и нас, мое мнение и решение таковы, что мы не будем рисковать этими парнями, заставим их тренироваться и постараемся убедиться, что они абсолютно готовы, без дальнейших неудач. Другие парни, которые тоже приближаются, тоже придерживаются схожих линий", - заявил Постекоглу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, "Тоттенхэм" проведёт ответный матч Кубка Лиги с "Ливерпулем" в четверг 6 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч лондонский клуб выиграл со счётом 1:0.

По теме
yellow-arrow
Защитник Тоттенхэма - о матче с Ливерпулем: Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе
yellow-arrow
Гвардиола в шаге от провала. Реал раздавит Ман Сити, если горожане не соберутся
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Вулверхэмптона может продолжить карьеру в Турции
Кубок английской лиги Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости