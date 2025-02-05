Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу рассказал, сыграет ли основной центральный защитник против "Ливерпуля".

По словам австралийского специалиста, Микки Ван де Вен вряд ли выйдет в кубковом матче против "Ливерпуля"

"С Микки и Ромеро в определенной степени, я думаю, что нам нужно быть немного более консервативными с ними. Микки неплохо справился с "Эльфсборгом" в Лиге Европы, , но я не думаю, что он чувствует себя готовым к этому шагу в Премьер-лиге, к ее интенсивности. То же самое и с Ромеро.

Смотрите, после потери Раду на оставшуюся часть сезона, что очень разочаровывает и его, и нас, мое мнение и решение таковы, что мы не будем рисковать этими парнями, заставим их тренироваться и постараемся убедиться, что они абсолютно готовы, без дальнейших неудач. Другие парни, которые тоже приближаются, тоже придерживаются схожих линий", - заявил Постекоглу.