Защитник Тоттенхэма - о матче с Ливерпулем: Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе

Джед Спенс, правый защитник "Тоттенхэма", высказался о предстоящей игре против "Ливерпуля" в ответном полуфинале Кубка Лиги

"Я ставлю на себя против любого. Салах отличный игрок, и он в отличной форме, но нужно просто свести на нет то, в чем он действительно хорош. Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе. И, надеюсь, мы выйдем в финал".