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Защитник Тоттенхэма - о матче с Ливерпулем: Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе

Англия

Футболист высказал свое мнение

Защитник Тоттенхэма - о матче с Ливерпулем: Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джед Спенс, правый защитник "Тоттенхэма", высказался о предстоящей игре против "Ливерпуля" в ответном полуфинале Кубка Лиги

"Я ставлю на себя против любого. Салах отличный игрок, и он в отличной форме, но нужно просто свести на нет то, в чем он действительно хорош. Мы должны быть уверены в себе и быть готовыми к борьбе. И, надеюсь, мы выйдем в финал".

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" начнется 6 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
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