Тренер "Тоттенхэма" рассказал, как убедил новичка клуба присоединиться к ним.

По словам Анже Постекоглу, между ним и Телем состоялся разговор, в котором австралийский менеджер убедил футболиста, что в клубе у него будут возможности.

"Я разговаривал с ним исключительно о футболе и думаю, что он найдёт здесь отличное место с учётом того, на каком этапе карьеры он находится. Мы показали, что независимо от возраста у него будет возможность, и то, как мы играем, ему подойдёт, и то, что у нас есть в ближайшие несколько месяцев и далее, идеально ему подходит", - вспомнил Постекоглу.

Председатель клуба Даниэль Леви прилетел в Мюнхен для завершения трансфера. Но сделка о покупке в размере 50 млн евро сорвалась. В результате футболиста взяли в аренду за 10 млн евро с правом выкупа в размере 50 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В "Баварии" Матиас Тель сыграл в 14-ти матчах, в которых отдал одну голевую передачу.