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Тренер Тоттенхэма рассказал, как убедил новичка клуба присоединиться к ним
А ведь он мастер
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" рассказал, как убедил новичка клуба присоединиться к ним.
По словам Анже Постекоглу, между ним и Телем состоялся разговор, в котором австралийский менеджер убедил футболиста, что в клубе у него будут возможности.
"Я разговаривал с ним исключительно о футболе и думаю, что он найдёт здесь отличное место с учётом того, на каком этапе карьеры он находится. Мы показали, что независимо от возраста у него будет возможность, и то, как мы играем, ему подойдёт, и то, что у нас есть в ближайшие несколько месяцев и далее, идеально ему подходит", - вспомнил Постекоглу.
Председатель клуба Даниэль Леви прилетел в Мюнхен для завершения трансфера. Но сделка о покупке в размере 50 млн евро сорвалась. В результате футболиста взяли в аренду за 10 млн евро с правом выкупа в размере 50 млн евро.
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В "Баварии" Матиас Тель сыграл в 14-ти матчах, в которых отдал одну голевую передачу.
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