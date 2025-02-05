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Премьер-лига будет наказывать футболистов за провокационные празднования голов

Англия

АПЛ планирует регулярно следить за празднованием голов

Премьер-лига будет наказывать футболистов за провокационные празднования голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига будет регулировали празднование голов футболистами.

Как пишет Sky Sports, представители Премьер-лиги активно обсуждают возможность более тщательного мониторинга празднований голов.

Цель таких мер - предотвратить ситуации, когда празднования игроков могут спровоцировать негативную реакцию болельщиков, соперников или даже привести к стычкам на поле.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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