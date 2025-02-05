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Опорник Арсенала может перейти во Фламенго как свободный агент

Англия

Жоржиньо летом может покинуть канониров

Опорник Арсенала может перейти во Фламенго как свободный агент

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник Жоржиньо покинет "Арсенал" по окончании текущего сезона. Об этом пишет Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист не продлит контракт с "канонирами" и станет свободным агентом. Причиной такого решения стало небольшое количество игровой практики, которую получает Жоржиньо в составе лондонского клуба.

Опытный полузащитник договорился о переходе во "Фламенго". Контракт с которым, вероятно, будет рассчитан до декабря 2027 года.

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" в январе 2023 года из "Челси" за 11,3 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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