Опорник Арсенала может перейти во Фламенго как свободный агент

Опорный полузащитник Жоржиньо покинет "Арсенал" по окончании текущего сезона. Об этом пишет Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист не продлит контракт с "канонирами" и станет свободным агентом. Причиной такого решения стало небольшое количество игровой практики, которую получает Жоржиньо в составе лондонского клуба.

Опытный полузащитник договорился о переходе во "Фламенго". Контракт с которым, вероятно, будет рассчитан до декабря 2027 года.

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" в январе 2023 года из "Челси" за 11,3 млн евро.