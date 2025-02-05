Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мало травм. Защитник Манчестер Юнайтед получил новое повреждение
Хорошо, что есть замена
Фото:manutd.com
Защитник "Манчестер Юнайтед" получил новую травму.
По словам журналиста Daily Mail Криса Виллера, Люк Шоу получил рецидив травмы. Но есть надежда, что проблема не слишком серьёзная и он скоро вернётся к тренировкам.
Виллер пишет, что это может случиться уже на следующей неделе.
Английский защитник из-за травм не появлялся на поле год и сыграл только в трёх матчах под руководством Рубена Аморима.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас в "Манчестер Юнайтед" кроме Шоу травмированы Лисандро Мартинес, Джони Эванс и Мейсон Маунт.
Популярное сейчас
- Пушич запустил дисциплину, Динамо устроило пиар-гонку за Шахтером. Итоги еврокубков для украинских грандов
- Это не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеру
- Тренер сборной Украины по футзалу после 9:0 с Германией: В начале игры не было легко
- Артета отреагировал на безумную победу над Манчестер Сити
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва