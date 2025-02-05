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Мало травм. Защитник Манчестер Юнайтед получил новое повреждение

Англия

Хорошо, что есть замена

Мало травм. Защитник Манчестер Юнайтед получил новое повреждение

Фото:manutd.com

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" получил новую травму.

По словам журналиста Daily Mail Криса Виллера, Люк Шоу получил рецидив травмы. Но есть надежда, что проблема не слишком серьёзная и он скоро вернётся к тренировкам.

Виллер пишет, что это может случиться уже на следующей неделе.

Английский защитник из-за травм не появлялся на поле год и сыграл только в трёх матчах под руководством Рубена Аморима.

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Напомним, что сейчас в "Манчестер Юнайтед" кроме Шоу травмированы Лисандро Мартинес, Джони Эванс и Мейсон Маунт.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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