Мало травм. Защитник Манчестер Юнайтед получил новое повреждение

Защитник "Манчестер Юнайтед" получил новую травму.

По словам журналиста Daily Mail Криса Виллера, Люк Шоу получил рецидив травмы. Но есть надежда, что проблема не слишком серьёзная и он скоро вернётся к тренировкам.

Виллер пишет, что это может случиться уже на следующей неделе.

Английский защитник из-за травм не появлялся на поле год и сыграл только в трёх матчах под руководством Рубена Аморима.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сейчас в "Манчестер Юнайтед" кроме Шоу травмированы Лисандро Мартинес, Джони Эванс и Мейсон Маунт.