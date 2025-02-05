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Вингер Арсенала получил травму в матче Кубка Лиги против Ньюкасла
Ждем результатов медицинского обследования
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Арсенала" Габриэл Мартинелли получил травму в ответном полуфинале Кубка Лиги с "Ньюкаслом".
Футболист получил травму в конце первого тайма. Игрок упал, схватившись за заднюю поверхность бедра. После быстрой консультации с медицинским персоналом тренеры решили заменить игрока.
Подробнее о состоянии здоровья вингера узнаем после медицинского обследования.
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