Кубок Лиги. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (общ. 4:0). Когда твой тренер — просто Chill Guy, план которого выводит тебя в финал

Насколько же большим был соблазн Эдди Хау закрыться перед собственными воротами на этот матч и просто играть на удержание счета, который был добыт еще месяц назад на "Эмирейтс". Тогда "сороки" выглядели уверенно по сравнению с нынешним состоянием, да и "Арсенал" только что разбил "Манчестер Сити" со счетом 5:1. Конечно, были мысли о том, чтобы закрыться. Частично Хау все же воплотил их в жизнь, ведь вы шел играть с пятеркой защитников, но поверьте, эта команда вышла не забиваться в оборону. Да, они играли осторожно, однако не забывали об атаках и в этом вся прелесть "Ньюкасла".

Артета особо составом не удивил. Его команда приезжала с четкой задачей: отыграть отставание в два гола, но все пошло не так уже с первых минут. После перехвата в центре поля Тонали отдал передачу вперед в свободную зону для Исака, который не встретил сопротивления и четко решил эпизод ударом в дальний угол ворот. 1:0, а по самой двух матчей уже 3:0, настоящий шок для "канониров", но через несколько секунд они выдохнули, ведь после просмотра ВАР взятие ворот было отменено: офсайд у шведского нападающего.

И даже тогда закрадывались мысли, что может "Ньюкаслу" лучше закрыться? Забили, не засчитали, но вы уже молодцы. Вот только команде Хау было все равно. Они чувствовали, что против такого "Арсенала" можно и нужно играть, хоть и осторожно. На 19-й минуте выбил Дубравко в зону центрального круга, Исак сбросил мяч на Гордона, тот отдал пас в ответ и Александер оказался на неплохой позиции для удара. Выстрел прилетел в штангу, однако на добивании сыграл Мерфи и теперь вполне легальные 1:0 на табло.

Гости слегка проснулись после этого пропущенного гола, неплохие моменты были у Эдегора и Троссара, но никаких откровений, скорее рабочие моменты, которые, если бы больше повезло, могли бы и залететь в ворота. Подобная игра устраивала "сорок", они спокойно в таком темпе довели матч до перерыва, а во втором тайме снова решили не опускаться вниз, а прессинговать, прессинговать высоко и давить на "Арсенал". Таким желанием точно стоит восхищаться.

После одного перехвата чуть ли не с центра поля пытался попасть в ворота, которые потерял Давид Рая, но немного не хватило точности. А потом Рая в достаточно опасной ситуации у своих ворот решил играть в короткий пас. Такую передачу перехватил Фабиан Шер. Так, именно центральный защитник поднялся почти до чужой штрафной, чтобы давить на оппонента. В итоге круглый попал к Гордону и тот на этот раз уже не промахнулся. 2:0 на табло и 4:0 по сумме двух матчей.

На этом матч точно можно было закрывать. Разбалансированный и растерянный "Арсенал" сделал свою ставку на атаку, потому что у них не было выбора, но соперник не боялся этих атак, а скорее искал способы наказывать в ответ. И он наказал. Поражение в тот момент, кажется, принял и сам Артета, это видно по его заменам. Он заменил Эдегора, чтобы важный игрок отдохнул, а также выпустил Стерлинга. А выпускает Рахима он разве что когда матч уже проигран, или когда точно выигран и большого смысла от этого матча уже нет.

До конца игры мы увидели слабые попытки гостей что-то исправить. А "сороки" уже не летели забивать, спокойно играли на своей половине поля и не менее спокойно довели матч до фнального свистка. Браво, "Ньюкасл" и браво, Эдди Хау. Великолепный план от тренера, идеально воплощенный его командой. Они в финале и теперь будут ждать там победителя пары "Ливерпуль"/"Тоттенхэм".

Кубок Английской Лиги, полуфинал, ответный матч

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0 (общ. 4:0)

Голы: Мерфи (19), Гордон (52)

*На 4-й минуте гол Александера Исака был отменен из-за офсайда

"Ньюкасл": Дубравка — Триппьер, Шер, Ботман (Крафт, 80), Берн, Холл — Мерфи (Уиллок, 80), Тонали (Лонгстафф, 87), Гимараэс (Майли, 90+1), Гордон — Исак (Уилсон, 87)

"Арсенал": Рая — Тимбер (Калафиори, 78), Салиба, Габриэл, Льюис-Поттер — Эдегор (Мерино, 61), Партей (Жоржиньо, 78), Райс — Мартинелли (Нванери, 37), Хаверц, Троссар (Стерлинг, 61)

Предупреждения: Гимараэс (47), Шер (90+3) — Хаверц (42), Салиба (44), Стерлинг (83)