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Центральный защитник Манчестер Юнайтед рассказал об тренировках при Амориме и что важно для тренера
Защитник приоткрыл занаве
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал об Амориме
По словам Лени Йоро, Рубен Аморим хорошо общается с игроками и серьёзно относится к тренировкам.
"Он хорошо общается с игроками, потому что сам играл на высшем уровне. Он работал во многих клубах, поэтому знает, что ты чувствуешь, когда не играешь или у тебя плохая игра. Он знает, как с тобой разговаривать, и для меня это очень важно.
На тренировках это действительно, я бы сказал, тяжело. Но это важно. Мы много тренируемся, и для него тренировки действительно важны, потому что ты играешь так, как тренируешься", - заявил Йоро.
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По словам защитника, важен процесс тренировки и португалец строг в этом вопросе. Если лениться на тренировке – "он может убить".
"Самое важное — быть по-настоящему хорошим на тренировках. Если ты не работаешь, если ты ленишься на тренировках, ты ему не понравишься — он тебя убьёт! Это нормально, потому что, да, ты играешь так, как тренируешься.
Он очень строг в этом вопросе, потому что, чтобы выигрывать матчи и трофеи, нужно быть дисциплинированным и за пределами поля. Нужно быть пунктуальным", - сказал Йоро.
Лени Йоро стал игроком "Манчестер Юнайтед" в июле 2024 года перейдя из "Лилля" за 62 млн евро.
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