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Центральный защитник Манчестер Юнайтед рассказал об тренировках при Амориме и что важно для тренера

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Защитник приоткрыл занаве

Центральный защитник Манчестер Юнайтед рассказал об тренировках при Амориме и что важно для тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" рассказал об Амориме

По словам Лени Йоро, Рубен Аморим хорошо общается с игроками и серьёзно относится к тренировкам.

"Он хорошо общается с игроками, потому что сам играл на высшем уровне. Он работал во многих клубах, поэтому знает, что ты чувствуешь, когда не играешь или у тебя плохая игра. Он знает, как с тобой разговаривать, и для меня это очень важно.

На тренировках это действительно, я бы сказал, тяжело. Но это важно. Мы много тренируемся, и для него тренировки действительно важны, потому что ты играешь так, как тренируешься", - заявил Йоро.

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По словам защитника, важен процесс тренировки и португалец строг в этом вопросе. Если лениться на тренировке – "он может убить".

"Самое важное — быть по-настоящему хорошим на тренировках. Если ты не работаешь, если ты ленишься на тренировках, ты ему не понравишься — он тебя убьёт! Это нормально, потому что, да, ты играешь так, как тренируешься.

Он очень строг в этом вопросе, потому что, чтобы выигрывать матчи и трофеи, нужно быть дисциплинированным и за пределами поля. Нужно быть пунктуальным", - сказал Йоро.

Лени Йоро стал игроком "Манчестер Юнайтед" в июле 2024 года перейдя из "Лилля" за 62 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Лени Йоро
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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