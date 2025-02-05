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Уменьшилось по сравнению с прошлым сезону. Журналисты BBC подсчитали сколько раз ошибался VAR в АПЛ
Хоть положительная тенденция
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты BBC подсчитали сколько раз ошибался VAR в Английской Премьер-Лиге.
По словам журналистов, после 23-х туров АПЛ видеоассистенты допустили 13 ошибок.
В 239-ти матчах насчитали 70 вмешательств VAR. Видеоарбитры пропустили девять эпизодов матчей, которые нуждались в видеопросмотре и четыре раза неверно вмешались в матчах.
"Комиссия по ключевым матчам (KMI) выявила четыре неверных вмешательства VAR и девять пропущенных вмешательств в первых 23 раундах игр", - написали журналисты.
Один из четырёх эпизодов неправильного вмешательства стоил работы тогдашнему тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, когда судьи поставили пенальти.
"Премьер-лига отказалась перечислять девять пропущенных предупреждений — в том числе красную карточку Льюиса-Скелли. Однако она описала четыре ошибки в СМИ", - написали BBC.
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В этот же момент в прошлом сезоне таких ошибок было 20 штук.
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