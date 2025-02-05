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Уменьшилось по сравнению с прошлым сезону. Журналисты BBC подсчитали сколько раз ошибался VAR в АПЛ

Англия

Хоть положительная тенденция

Уменьшилось по сравнению с прошлым сезону. Журналисты BBC подсчитали сколько раз ошибался VAR в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты BBC подсчитали сколько раз ошибался VAR в Английской Премьер-Лиге.

По словам журналистов, после 23-х туров АПЛ видеоассистенты допустили 13 ошибок.

В 239-ти матчах насчитали 70 вмешательств VAR. Видеоарбитры пропустили девять эпизодов матчей, которые нуждались в видеопросмотре и четыре раза неверно вмешались в матчах.

"Комиссия по ключевым матчам (KMI) выявила четыре неверных вмешательства VAR и девять пропущенных вмешательств в первых 23 раундах игр", - написали журналисты.

Один из четырёх эпизодов неправильного вмешательства стоил работы тогдашнему тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, когда судьи поставили пенальти.

"Премьер-лига отказалась перечислять девять пропущенных предупреждений — в том числе красную карточку Льюиса-Скелли. Однако она описала четыре ошибки в СМИ", - написали BBC.

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В этот же момент в прошлом сезоне таких ошибок было 20 штук.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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