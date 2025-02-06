Эдди Хау: Нам пришлось измениться, чтобы выиграть игру

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал выход в финал Кубка Английской Лиги.

По словам тренера, команде пришлось измениться, чтобы выиграть игру

"Это был отличный вечер для нас. Это была сложная игра, но тактически мы были хороши. Мы намеревались действовать агрессивно, и иногда это не всегда срабатывает. Сегодня сработало. Я думаю, это помогло нам укрепить наш план. Нам приходилось отступать, но мы всегда были в игре