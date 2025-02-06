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Эдди Хау: Нам пришлось измениться, чтобы выиграть игру
Тренер Ньюкасла прокомментировал выход в финал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал выход в финал Кубка Английской Лиги.
По словам тренера, команде пришлось измениться, чтобы выиграть игру
"Это был отличный вечер для нас. Это была сложная игра, но тактически мы были хороши. Мы намеревались действовать агрессивно, и иногда это не всегда срабатывает. Сегодня сработало. Я думаю, это помогло нам укрепить наш план. Нам приходилось отступать, но мы всегда были в игре
Работа над планом игры началась в понедельник, что очень быстро.
В прошлом году Лига чемпионов помогла нам подготовиться к этим двухдневным матчам. Мы корректируем некоторые моменты в зависимости от соперника. Мы чувствовали, что нам нужно больше высоких игроков в команде, нам нужна была надёжная защита, и нам пришлось измениться, чтобы выиграть игру", - сказал Хау.
Тренер поделился эмоциями от выхода в финал
"Это здорово вернуться на "Уэмбли". Первое появление там было немного неожиданным, но мы хотим быть клубом, который регулярно выступает там, так что это не сюрприз. Мы заслужили это, в этом году нам было нелегко, мы играли с четырьмя командами Премьер-лиги, так что мы проделали большую работу.
Надеюсь, мы сможем извлечь уроки из прошлого опыта и улучшить наши результаты", - сказал Хау.
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Напомним, что "Ньюкасл" победил "Арсенал" со счётом 2:0 и по итогу двух матчей прошёл в финал. Своего соперника "Ньюкасл" узнает в матче "Ливерпуль – Тоттенхэм" 6 февраля.
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